EuroBasket 2025: Τεράστια νίκη της Γεωργίας επί της Ισπανίας (83-69), με το δεξί το Ισραήλ (83-71) κόντρα στην Ισλανδία (videos)

credit: AP

Σε ήττα σοκ, 83-69, υποχρέωσε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, η Γεωργία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, αυτού της Εθνικής Ελλάδας, στη Λεμεσό.

Μετά από ένα κλειστό πρώτο μέρος, η Γεωργία, απάντησε με επιμέρους σκορ 20-14 στην 3η περίοδο και προηγήθηκε με +8 (57-49) για να προσπεράσει και με +15 (75-60), περίπου 3 λεπτά πριν από τη λήξη.

Οι Ίβηρες είχαν καταφέρει να μειώσουν στο -3 (61-58) με επιμέρους σκορ 3-9 στις αρχές της 4ης περιόδου με 5 πόντους από τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και δίποντα των Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χάιμε Πραδίγια. Το τρίο των Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, Μπέκα Μπουργιανάτζε και Γκόγκα Μπιτάτζε όμως είπε «όχι» στη «Φούρια Ρόχα» απαντώντας με επιμέρους σκορ 14-2 (!) για το +15 (75-60) της Γεωργίας, με εναπομείναντα χρόνο 3:10″ για την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του 3ου ομίλου. 

Ο Χουάντσo Ερνανγκόμεθ μείωσε σε 75-62, για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Μπιτάτζε (78-62). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού απάντησε με τρίποντο (78-65). Ο Σαντιάγκο Αλντάμα υπέπεσε σε φάουλ στον Τορνίκε Σενγκέλια, με τον Γεωργιανό να ευστοχεί στη μία βολή (79-65). Ο Ντάριο Μπριθουέλα πέτυχε 4 διαδοχικούς πόντους για την Ισπανία (79-69), αλλά η διαφορά των 10 πόντων στα 59″ που απέμεναν ήταν αδύνατον να καλυφθεί. Ο Μπέκα Μπουργιανάτζε είχε 1/2 βολές μετά από φάουλ του Μπριθουέλα και ο Καμάρ Μπάλντγουιν με τρίποντο (83-69) «έγραψε» το ιδανικό φινάλε μιας πολύ μεγάλης νίκης για τη Γεωργία.

Από την ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε συνεισφορά 15 πόντους, 13 ο Τορνίκε Σενγκέλια, 12 ο Καμάρ Μπάλντγουιν και 11 ο Ντούντα Σανάτζε

Από την Ισπανία των πολλών απουσιών σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, διψήφιοι ήταν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π. και 8ρ.), Σαντιάγο Αλντάμα (12π.) και Ντάριο Μπριθουέλα (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (2), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (1), Σενγκέλια 13 (1), Μπιτάτζε 15 (2), Μπάλντουιν 12 (2), Οτσχικίτζε

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλντάμα 12 (2), Μπριθουέλα 11, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8, Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (2), Πάρα 5 (1)

Σόρκιν και Αβντίγια οδήγησαν σε νίκη το Ισραήλ

Με τον σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ Ρόμαν Σόρκιν να σημειώνει 31 πόντους και τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια να έχει συγκομιδή 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, το Ισραήλ μπήκε με το… δεξί στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκε 2025, επικρατώντας στην πρεμιέρα, με 83-71 της Ισλανδίας, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Το Ισραήλ είχε προσπεράσει και με +17 (56-39 στο 25ο λεπτό) για να μειώσει η Ισλανδία σε 60-52 στο τέλος της 3ης περιόδου. Όμως το Ισραήλ έδειξε τη δέουσα σοβαρότητα στο 4ο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 23-19, ουσιαστικά διατήρησε την υπέρ του διαφορά.

Από την Ισλανδία πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, Έλβαρ Φρίντρικσον, με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Double-double σημείωσε ο Τρίγκβι Χλίνασον με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ! 

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Κάρινγκτον 2, Σέγκεβ 2, Αβντίγια 20, Σόρκιν 31 (4), Τίμορ 3 (1), Μάνταρ 7 (1), Μένκο 4 (1), Λέβι, Γκινάτ 7, Ζούσμαν 6, Παλατίν 1

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον, Χένινγκσον 9 (1), Γκούντμουνσον 8, Φρίντρικσον 17 (1), Άτλασον, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2), Χέρμανσον 4, Γκούναρσον 5 (1), Χλίνασον 13, Θράσταρσον 8, Μπγιόρνσον

