Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Άλλα έξι παιχνίδια διεξάγονται σήμερα στο Eurobasket, με τον όμιλο της εθνικής ομάδας στη Κύπρο και τον όμιλο της Πολωνίας να κάνουν πρεμιέρα.
Εκτός της Εθνικής μας, σήμερα ρίχνεται στη μάχη και η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς απέναντι στην οικοδέσποινα του ομίλου, Πολωνία, στο άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας.
Πρεμιέρα κάνει και η Γαλλία απέναντι στο μαχητικό Βέλγιο, ενώ το πρόγραμμα ξεκινά στις 15:00 με το παιχνίδι της Ισλανδίας με το Ισραήλ, ματς υψηλού κινδύνου λόγω των ισραηλινών, που κινούνται παντού με συνοδεία αστυνομικών και της Ιντερπόλ.
Στον όμιλο της εθνικής, στις 15:00 η ανανεωμένη Ισπανία αντιμετωπίζει την Γεωργία, ενώ στις 18:15 η Κύπρος παίζει με την Βοσνία
