Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική κόντρα στην Ιταλία – Πού θα χτυπήσει τους Ατζούρι για τη νίκη που δίνει… πρωτιά

Με την ελπίδα να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια, η εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκινά την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025, κόντρα στην Ιταλία (21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start).

Ενα παιχνίδι που διεξάγεται στον όμιλο της Λεμεσού και πιθανότατα θα κρίνει και την πρωτιά στον όμιλο, καθώς η Ισπανία είναι μεν σπουδαία ομάδα, αλλά εμφανίζεται με αρκετά αποδυναμωμένο ρόστερ στη διοργάνωση.

Ετσι αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάει με «αιχμή του δόρατος» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και με… θέματα στον άσο και το 5αρι, ωστόσο συνολικά διαθέτει ένα ρόστερ με παίκτες που μπορούν να πάρουν πάνω τους την ομάδα αν ο Γιάννης… δεν τραβήξει.

Από την άλλη, η Ιταλία παρουσιάζει ένα πολύ καλό σύνολο μετά από καιρό. πολλούς παίκτες επιπέδου Ευρωλίγκας γύρω του, η Ελλάδα μπαίνει στο τουρνουά με στόχο να καταφέρει κάτι που προσπαθεί εδώ και 16 χρόνια: να επιστρέψει στα μετάλλια σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Σε αυτό δεσπόζει ο Σιμόνε Φοντέκιο των Μαϊάμι Χιτ, ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ο Νικολό Μέλι που είναι ο πιο επικίνδυνος ίσως παίκτης επιθετικά, αλλά και οι Πρότσιντα, Νιάγκ και Σπανιόλο που δίνουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι.

Πού θα χτυπήσει η Εθνική

Ο Σπανούλης γνωρίζει καλά τις αδυναμίες τις εθνικής μας, αλλά και ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τον Greek Freak και το πώς θα τραβήξει πάνω του παίκτες, αφήνοντας χώρους για ελεύθερα σουτ.

Βασικό στοιχείο που θέλει η εθνική σήμερα λοιπόν, είναι να πάει η μπάλα στον Γιάννη, αλλά και να μπορέσει να περιορίσει επιθετικά τον Μέλι.

Ενα άλλο στοιχείο που ενδεχομένως θα δυσκολέψει την εθνική είναι η πίεση στην άμυνα της Ιταλίας και ο γρήγορος ρυθμός που δίνει στα παιχνίδια της, καθώς πρόκειται για μια γρήγορη και αθλητική ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να ελέξγει τον ρυθμό, αλλά και τα ριμπάουντ, δύο βασικά σημεία στο αποψινό παιχνίδι.

Βασικό για να έρθει το ροζ φύλλο αγώνα είναι να μπουν φυσικά και τα ελεύθερα σουτ που θα δημιουργηθούν από τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος το πιθανότερο είναι να τραβάει πάνω του 2 και 3 παίκτες στις φάσεις.

Ελλάδα και Ιταλία έχουν βρεθεί 13 φορές σε Eurobasket, με την Ιταλία να προηγείται 8-5 στις νίκες. Πρόσφατα οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο «Ακρόπολις» με την εθνική να επικρατεί 76-74 χωρίς τους Γιάννη, Μήτογλου και Σλούκα, ενώ η Ιταλία έπαιξε χωρίς τον Γκαλινάρι.

Τα ρόστερ των ομάδων

Η 12αδα της Ελλάδας: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Η 12άδα της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου, Ντανίλο Γκαλινάρι, Σιμόνε Φοντέκιο, Γκαμπριέλε Πρότσιντα, Ματέο Σπανιόλο, Μόμο Ντιουφ, Νίκολα Ακέλε, Νικολό Μέλι, Τζανπάολο Ρίτσι, Σαλιού Νιάνγκ, Ντάριους Τόμπσον, Αλεσάντρο Παγιόλα.

