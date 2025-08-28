Η Μπριζ πέρασε στην League Phase του Champions League και το γιόρτασε με… συρτάκι με μπροστάρη τον Τζόλη (video)

Ο Χρήστος Τζόλης οδήγησε την Μπριζ στην League Phase του Champions League.

Αφού μόλις στο 8’ κέρδισε την αποβολή και άφησε την Ρέιντζερς με 10 παίκτες, έδωσε μία ασίστ και σκόραρε και ένα τέρμα στο εντυπωσιακό 6-0.

Στα αποδυτήρια ήταν το… τιμώμενο πρόσωπο στους πανηγυρισμούς καθώς έπαιξε συρτάκι από τα μεγάφωνα και αφού μπήκε μπροστά, σήκωσε δύο συμπαίκτες του και… έσυρε τον χορό, με την ομάδα να ανεβάζει το επίμαχο βίντεο με το λογοπαίγνο «six-taki» για τα 6 γκολ αντί «syrtaki».

