search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 11:13

Η Μπριζ πέρασε στην League Phase του Champions League και το γιόρτασε με… συρτάκι με μπροστάρη τον Τζόλη (video)

28.08.2025 11:13
syrtaki-tzolis-brugge

Ο Χρήστος Τζόλης οδήγησε την Μπριζ στην League Phase του Champions League.

Αφού μόλις στο 8’ κέρδισε την αποβολή και άφησε την Ρέιντζερς με 10 παίκτες, έδωσε μία ασίστ και σκόραρε και ένα τέρμα στο εντυπωσιακό 6-0.

Στα αποδυτήρια ήταν το… τιμώμενο πρόσωπο στους πανηγυρισμούς καθώς έπαιξε συρτάκι από τα μεγάφωνα και αφού μπήκε μπροστά, σήκωσε δύο συμπαίκτες του και… έσυρε τον χορό, με την ομάδα να ανεβάζει το επίμαχο βίντεο με το λογοπαίγνο «six-taki» για τα 6 γκολ αντί «syrtaki».

@clubbrugge

𝐒𝐢𝐱-taki, anyone? 👯‍♂️

♬ origineel geluid – Club Brugge

Διαβάστε επίσης:

US Open: Τενίστριες λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια – Το beef και οι εκατέρωθεν προκλήσεις (video)

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική κόντρα στην Ιταλία – Πού θα χτυπήσει τους Ατζούρι για τη νίκη που δίνει… πρωτιά

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CDC NEW
ΥΓΕΙΑ

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

cardb_nixia
LIFESTYLE

Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 12:21
CDC NEW
ΥΓΕΙΑ

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

greenland_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε τα σχέδια για προσάρτηση στις ΗΠΑ – Τι είναι οι «μυστικές επιχειρήσεις επιρροής» που καταγγέλει η Δανία

1 / 3