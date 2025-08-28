US Open: Τενίστριες λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια – Το beef και οι εκατέρωθεν προκλήσεις (video)

Καβγάς ξέσπασε μεταξύ δύο τενιστριών στο US Open.

Η Γιέλενα Οσταπένκο και η Τέιλορ Τάουσεντ, στο τέλος της αναμέτρησης (κέρδισε η Τάουσεντ με 2-0 σετ) άρχισαν να καβγαδίζουν, με την πρώτη να… ουρλιάζει στην αντίπαλό της επειδή δεν ζήτησε συγνώμη για έναν πόντο που κέρδισε με τη βοήθεια του φιλέ (τυπικά για λόγους ευγενείας εξακολουθεί να ισχύει αυτός ο άτυπος κανόνας).

Η Αμερικανίδα τενίστρια, γνωρίζοντας ότι η αντίπαλός της -γνωστή για την προκλητική της συμπεριφορά σε πολλά παιχνίδια- είχε εκνευριστεί με τον αποκλεισμό της, αποφάσισε να την εκνευρίσει περισσότερο. «Δεν έχω κανένα λόγο να σου ζητήσω συγνώμη» της είπε και η Οσταπένκο άρχισε να της φωνάζει.

😭👏 Townsend to Ostapenko:



“You can learn how to take a loss better” pic.twitter.com/L0m5GGAVC6 — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 27, 2025

Τότε η Τάουσεντ, σε μία εξίσου προκλητική συμπεριφορά, έφυγε από δίπλα της, χαιρέτησε τον διαιτητή και πήγε στο κοινό δείχνοντας την αντίπαλό της και ζητώντας να την γιουχάρουν όλο και πιο έντονα.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd August 27, 2025

«Είναι ένας παιχνίδι και ο κόσμος εκνευρίζεται όταν χάνει. Μερικοί άνθρωποι λένε άσχημα πράγματα. Μου είπε ότι “δεν έχω στυλ και μόρφωση” και ότι “θα δούμε τι θα γίνει όταν βγούμε από τις ΗΠΑ”. Ανυπομονώ γι’ αυτό. Την κέρδισα επίσης και στον Καναδά» σχολίασε η Τάουσεντ, ενώ η Οσταπένκο σε ανάρτησή της είπε πως η αντίπαλός της δεν ζήτησε συγνώμη για εκείνη τη φάση που τσακώθηκαν, αλλά και πως στο ζέσταμα την αγνόησε και έκανε ζέσταμα μόνη της (κανονικά οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν μπαλιές για 4 λεπτά πριν αρχίσει το ματς).

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική κόντρα στην Ιταλία – Πού θα χτυπήσει τους Ατζούρι για τη νίκη που δίνει… πρωτιά

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

EuroBasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική με Ιταλία απόψε στις 21:30 – «Είναι σημαντικό ματς, αλλά όχι τελικός», δήλωσε ο Σπανούλης (Videos)