ΑΘΛΗΤΙΚΑ

28.08.2025 11:03

US Open: Τενίστριες λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια – Το beef και οι εκατέρωθεν προκλήσεις (video)

28.08.2025 11:03
ostapenko-towsend

Καβγάς ξέσπασε μεταξύ δύο τενιστριών στο US Open.

Η Γιέλενα Οσταπένκο και η Τέιλορ Τάουσεντ, στο τέλος της αναμέτρησης (κέρδισε η Τάουσεντ με 2-0 σετ) άρχισαν να καβγαδίζουν, με την πρώτη να… ουρλιάζει στην αντίπαλό της επειδή δεν ζήτησε συγνώμη για έναν πόντο που κέρδισε με τη βοήθεια του φιλέ (τυπικά για λόγους ευγενείας εξακολουθεί να ισχύει αυτός ο άτυπος κανόνας).

Η Αμερικανίδα τενίστρια, γνωρίζοντας ότι η αντίπαλός της -γνωστή για την προκλητική της συμπεριφορά σε πολλά παιχνίδια- είχε εκνευριστεί με τον αποκλεισμό της, αποφάσισε να την εκνευρίσει περισσότερο. «Δεν έχω κανένα λόγο να σου ζητήσω συγνώμη» της είπε και η Οσταπένκο άρχισε να της φωνάζει.

Τότε η Τάουσεντ, σε μία εξίσου προκλητική συμπεριφορά, έφυγε από δίπλα της, χαιρέτησε τον διαιτητή και πήγε στο κοινό δείχνοντας την αντίπαλό της και ζητώντας να την γιουχάρουν όλο και πιο έντονα.

«Είναι ένας παιχνίδι και ο κόσμος εκνευρίζεται όταν χάνει. Μερικοί άνθρωποι λένε άσχημα πράγματα. Μου είπε ότι “δεν έχω στυλ και μόρφωση” και ότι “θα δούμε τι θα γίνει όταν βγούμε από τις ΗΠΑ”. Ανυπομονώ γι’ αυτό. Την κέρδισα επίσης και στον Καναδά» σχολίασε η Τάουσεντ, ενώ η Οσταπένκο σε ανάρτησή της είπε πως η αντίπαλός της δεν ζήτησε συγνώμη για εκείνη τη φάση που τσακώθηκαν, αλλά και πως στο ζέσταμα την αγνόησε και έκανε ζέσταμα μόνη της (κανονικά οι δύο αντίπαλοι ανταλλάσσουν μπαλιές για 4 λεπτά πριν αρχίσει το ματς).

