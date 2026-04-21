ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:20
21.04.2026 08:49

Μετρό: Από σήμερα οι τροποποιήσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα (21/04) πέντε κεντρικοί σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό έως και το τέλος Απριλίου, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου ίντερνετ 5G.

Η ΣΤΑΣΥ, σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως από σήμερα Τρίτη (21.04.2026) έως και την Πέμπτη (23.04.2026) και από την Κυριακή (26.04.2026) έως την Πέμπτη (30.04.2026), οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Σεισμός στην Κεφαλονιά μεγέθους 3,6 Ρίχτερ – Στον Άσσο το επίκεντρο του

Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή

Μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

lopez-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

ternus_apple_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

xartonomismata-euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Ο «αόρατος φόρος» που μπορεί να μας «φάει» έως και έναν μισθό έως το τέλος του έτους

karkinos_orxeos_new
ΥΓΕΙΑ

Απρίλιος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί άνδρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

usa_iran_conflict_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν - Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

