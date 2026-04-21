21.04.2026 08:13

Σεισμός στην Κεφαλονιά μεγέθους 3,6 Ρίχτερ – Στην Άσσο το επίκεντρο του

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ ταρακούνησε σήμερα την Κεφαλονιά.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 07:06 και είχε επίκεντρο 3 χλμ ΑΒΑ της Άσσου Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.

Αν και ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

google_news_icon

pyrosbestiki new
lopez-new
ternus_apple_new
xartonomismata-euro
karkinos_orxeos_new
benitez
dimitris_markopoulos_new
pliromi-kinito-karta
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
usa_iran_conflict_new
pyrosbestiki new
lopez-new
ternus_apple_new
