Πληθωρισμός: Ο «αόρατος φόρος» που μπορεί να μας «φάει» έως και έναν μισθό έως το τέλος του έτους

Η ακρίβεια επιστρέφει στο επίκεντρο της καθημερινότητας, με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφουν πληθωρισμό 3,9% τον Μάρτιο του 2026. Πίσω όμως από τον «ήπιο» αυτό δείκτη κρύβεται μια πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά: η ζωή γίνεται αισθητά ακριβότερη, και μάλιστα με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον επίσημο μέσο όρο.

Η βασική αιτία είναι ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται ακριβώς εκεί όπου πονά περισσότερο: στη στέγαση, στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Πρόκειται για κατηγορίες ανελαστικών δαπανών, τις οποίες τα νοικοκυριά δεν μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά. Έτσι, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται στο 3,9%, το «πραγματικό καλάθι» μιας οικογένειας αυξάνεται κοντά στο 4,5% με 5%.

Η εικόνα γίνεται πιο σαφής όταν ο πληθωρισμός μεταφραστεί από ποσοστά σε πραγματικά ευρώ. Για ένα τυπικό μεσαίο νοικοκυριό, με μηνιαίες δαπάνες που κυμαίνονται μεταξύ 1.600 και 1.800 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση από τις αρχές του έτους προσεγγίζει ήδη τα 80 έως 100 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, αυτό αντιστοιχεί σε 1.000 ευρώ επιπλέον κόστος, στα απολύτως βασικά έξοδα, ένα ποσό που αφαιρείται άμεσα από την κατανάλωση ή την αποταμίευση.

Οι επιβαρύνσεις ανά τομέα

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να εντοπίζεται στη στέγαση. Ενοίκια και ενεργειακό κόστος κινούνται με ρυθμούς υψηλότερους του μέσου πληθωρισμού, οδηγώντας σε αυξήσεις που αγγίζουν το 5%. Για ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 700 ευρώ τον μήνα για στέγη, η επιβάρυνση μεταφράζεται σε περίπου 30 με 35 ευρώ επιπλέον. Και σε αυτό δεν συνεκτιμώνται οι σημαντικές αυξήσεις που προκύπτουν από τα νέα συμβόλαια μίσθωσης που συχνά περιλαμβάνουν εξωπραγματικές αυξήσεις. Πρόκειται για τη σημαντικότερη συνιστώσα αύξησης, καθώς για τους ασθενέστερους η στέγαση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ακολουθούν τα τρόφιμα. Με αυξήσεις κοντά στο 4%–5%, μια μέση δαπάνη της τάξης των 400–450 ευρώ τον μήνα, επιβαρύνεται σχεδόν κατά 30-40 ευρώ. Η σημασία της κατηγορίας είναι κρίσιμη, καθώς πρόκειται για ανελαστική δαπάνη, χωρίς περιθώρια μείωσης.

Σημαντική πίεση συνεχίζουν να ασκούν και τα καύσιμα, με τις τιμές να παραμένουν ευμετάβλητες λόγω διεθνών εξελίξεων. Αυξήσεις που προσεγγίζουν το 6% σημαίνουν ότι ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 180–200 ευρώ τον μήνα για μετακινήσεις επιβαρύνεται με επιπλέον 15 ευρώ. Αν και το ποσό φαίνεται μικρότερο σε σχέση με άλλες κατηγορίες, η επίδρασή του είναι ευρύτερη, καθώς επηρεάζει έμμεσα το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και, κατ’ επέκταση, τις τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Στον τομέα της εστίασης, η μετακύλιση του αυξημένου κόστους λειτουργίας –ενέργεια, πρώτες ύλες και μισθοί– οδηγεί σε ανατιμήσεις περίπου 5%. Για μια μέση μηνιαία δαπάνη 150 έως 200 ευρώ, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 10 ευρώ επιπλέον.

Πως το 3,9% γίνεται 5%

Η συνολική εικόνα αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός «πληθωρισμός νοικοκυριού» κινείται υψηλότερα από τον επίσημο δείκτη. Και αυτό γιατί οι κατηγορίες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών –στέγαση, τρόφιμα και ενέργεια– αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς. Στην πράξη, για μια μέση οικογένεια, η αύξηση του κόστους ζωής προσεγγίζει το 4,5% με 5%.

Ακόμη πιο έντονη είναι η πίεση στα χαμηλότερα εισοδήματα. Εκεί, όπου έως και το 80% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε βασικές ανάγκες, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 50 ευρώ μηνιαίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 5% του συνολικού εισοδήματος. Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ένας «αόρατος φόρος», πλήττοντας περισσότερο όσους έχουν μικρότερα περιθώρια προσαρμογής.

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα εισοδήματα εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς η καταναλωτική τους δομή περιλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών που είτε αυξάνονται λιγότερο είτε μπορούν να περιοριστούν. Έτσι, παρότι η απόλυτη επιβάρυνση σε ευρώ είναι μεγαλύτερη, το ποσοστό επί του εισοδήματος παραμένει χαμηλότερο.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα των πρώτων μηνών του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Η συσσώρευση μικρών, αλλά συνεχών αυξήσεων σε βασικές κατηγορίες δαπανών οδηγεί σε μια αισθητή συνολική επιβάρυνση.

Αθροιστικά, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, το κόστος ζωής για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό έχει αυξηθεί κατά περίπου 250 έως 300 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που, αν διατηρηθούν οι ίδιες τάσεις, μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη με την ακρίβεια παραμένει ανοιχτή και καθοριστική για την οικονομική αντοχή των νοικοκυριών.

Και όλα αυτά κατά το χαμηλότερο σενάριο εξοδολογίου. Μια και σε αυτό θα πρέπει θεωρητικά να προστεθούν και άλλοι παράγοντες με αυξητική τάση, λόγω πληθωρισμού, όπως τα σχολικά δίδακτρα και έξοδα, η φαρμακευτική δαπάνη και πολλά άλλα, που συνιστούν απλές ανάγκες καθημερινότητας. Στην πραγματικότητα, η ετήσια επιβάρυνση από τον πληθωρισμό θα φτάσει τα 1500 ευρώ για ένα μικρομεσαίο νοικοκυριό. Δηλαδή έναν ολόκληρο μισθό!

Στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται αδύναμη να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας, η απάντηση βρίσκεται σε έναν συνδυασμό δομικών αδυναμιών και πολιτικών επιλογών.

Πρώτον, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ αποτελούν βασικό πυλώνα δημοσίων εσόδων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια ουσιαστικής παρέμβασης. Οποιαδήποτε μείωση φόρων θα είχε άμεσο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο η κυβέρνηση αποφεύγει να αναλάβει.

Δεύτερον, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς παραμένουν διαχρονικά αδύναμοι. Παρά τις εξαγγελίες για πάταξη της αισχροκέρδειας, οι τιμές σε βασικά αγαθά συχνά κινούνται ανοδικά ταχύτερα από το κόστος παραγωγής, χωρίς να υπάρχουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η μετακύλιση των αυξήσεων στους καταναλωτές να γίνεται σχεδόν ανεμπόδιστα.

Τρίτον, η ελληνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από εισαγόμενη ενέργεια και πρώτες ύλες. Οι διεθνείς αναταράξεις –από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μέχρι τις αποφάσεις του OPEC+– μεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες στην εγχώρια αγορά, περιορίζοντας την ικανότητα ελέγχου των τιμών σε εθνικό επίπεδο.

Η πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας από την κυβέρνηση βασίστηκε κυρίως σε επιδοματικές παρεμβάσεις και όχι σε δομικές αλλαγές. Τα μέτρα στήριξης, αν και προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή το υψηλό κόστος ενέργειας, τη φορολογία και τη λειτουργία της αγοράς. Και αυτό καταγράφει μια προφανή αδυναμία με υψηλό κόστος για τους πολίτες.

