Φορολογικές δηλώσεις: «Φουσκωμένα» εκκαθαριστικά για έναν στους τέσσερις, ποιοι πληρώνουν έως 1.000 ευρώ

Αντιμέτωποι με επιπλέον φορολογική επιβάρυνση βρίσκονται ήδη χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς ένας στους τέσσερις που έχει υποβάλει δήλωση λαμβάνει χρεωστικό εκκαθαριστικό, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να αγγίζει τα 1.000 ευρώ. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 24% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί είναι χρεωστικές, με το συνολικό ποσό φόρου να φτάνει ήδη τα 545 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται από τις πρώτες 2,3 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, δηλαδή περίπου μία στις τρεις από το σύνολο που αναμένεται. Η ταχύτητα της διαδικασίας ενισχύθηκε από την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, ωστόσο τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το φορολογικό βάρος παραμένει συγκεντρωμένο σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα δεν πληρώνει επιπλέον φόρο, η επιβάρυνση για όσους εμφανίζονται με χρεωστικό εκκαθαριστικό είναι αισθητή. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να καλύψουν ποσά που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τον μέσο όρο, κυρίως λόγω εισοδημάτων από πολλαπλές πηγές, πρόσθετων απολαβών ή περιορισμένων εκπτώσεων.

Για την εξόφληση του φόρου προβλέπονται δύο βασικές επιλογές. Η πρώτη είναι η καταβολή σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και τις επόμενες να ακολουθούν σε μηνιαία βάση. Η δεύτερη επιλογή αφορά την εφάπαξ πληρωμή, η οποία συνοδεύεται από έκπτωση που φτάνει έως το 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσο νωρίτερα υποβάλλεται η δήλωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ακόμη και σε περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων, η επιβάρυνση μπορεί να αυξηθεί. Εάν προκύψει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιλέξει να τον εξοφλήσει εφάπαξ, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται ξεχωριστά για το αρχικό και το πρόσθετο ποσό, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής κάθε δήλωσης.

Την ίδια ώρα, οι συμψηφισμοί επιστροφών με οφειλές λειτουργούν ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για ορισμένους φορολογούμενους. Όσοι δικαιούνται επιστροφή αλλά έχουν ταυτόχρονα οφειλές βλέπουν τα ποσά να συμψηφίζονται αυτόματα, μειώνοντας το τελικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν. Ήδη για 126.976 φορολογούμενους έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, σημαντικός αριθμός πολιτών δεν επιβαρύνεται καθόλου. Το 38,4% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μηδενικές, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους λαμβάνουν επιστροφή φόρου. Συνολικά, πάνω από επτά στους δέκα είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν χρήματα πίσω.

Οι επιστροφές φόρου κινούνται φέτος με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η διαδικασία έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί. Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται, με τη συνολική αξία των επιστροφών να φτάνει τα 65,81 εκατ. ευρώ. Ο μέσος όρος επιστροφής διαμορφώνεται στα 222 ευρώ.

Για όσους δεν έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ποσά καταβάλλονται ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις εκκρεμοτήτων, εφαρμόζεται αυτόματος συμψηφισμός, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Καθοριστικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των επιστροφών παραμένει η σωστή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην πλατφόρμα myAADE. Τυχόν λάθη οδηγούν σε καθυστερήσεις, ακόμη και αν η εκκαθάριση έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα, το πλαίσιο συμψηφισμών παραμένει ενεργό έως τις 31 Ιουλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν εκκρεμότητες να τις περιορίσουν μέσω μελλοντικών επιστροφών.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση της ταχύτητας και της αυτοματοποίησης της διαδικασίας, το φορολογικό βάρος εξακολουθεί να κατανέμεται άνισα. Η μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό καλείται να πληρώσει αισθητά ποσά, επιβεβαιώνοντας ότι το βάρος της φορολογίας παραμένει συγκεντρωμένο σε λιγότερους.

Διαβάστε επίσης:

