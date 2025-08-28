Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Ιωαννίδη – Οι πορτογάλοι δίνουν 25 εκατ.

Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποκάλυψε ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Οι Πορτογάλοι εδώ και καιρό προσπαθούν να κλείσουν τον Ελληνα επιθετικό και είναι χαρακτηριστικό πως πριν δύο ημέρες τα πορτογαλικά ΜΜΕ έλεγαν ότι η συμφωνία είχε κλείσει στα 18+2 εκατ., όμως οι «πράσινοι» το διέψευσαν και έλεγαν ότι δεν πέφτουν κάτω από τα 25 εκατ.

Σήμερα φαίνεται πως η Σπόρτινγκ αποφάσισε να δώσει το πόσο και συμφώνησε προφορικά με την ελληνική ομάδα, κάτι που σημαίνει πως Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης θα γίνουν ξανά συμπαίκτες στα «πράσινα».

Σύμφωνα με την πληροφορία του σταθμού, το ποσοστό μεταπώλησης θα φτάσει το 25%.

