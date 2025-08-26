search
O’ Jogo: «Ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, υπογράφει το Σαββατοκύριακο»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να ταξιδέψει στη Λισαβόνα το Σαββατοκύριακο και να υπογράψει με την Σπόρτινγκ, αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «O΄Jogo».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διεθνής επιθετικός θα ταξιδέψει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τέστ και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν, η μεταγραφή θα κοστίσει στην Σπόρτινγκ 20 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού

Την Πέμπτη θα παίξει κανονικά κόντρα στην Σαμσουνσπορ, στο τελευταίο του -αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα- παιχνίδι με τους «πράσινους».

