30.08.2025 21:23

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2: Έδωσε τη λύση ο Τσικίνιο για τους πρωταθλητές

30.08.2025 21:23
tsikinio11

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ωστόσο και πάλι κατάφερε στο τέλος να πάρει τους τρεις βαθμούς. Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του πρωταθλήματος της Super League, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 του Βόλου στο κατάμεστο – από φίλους των νταμπλούχων – Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο, όπως και στην πρεμιέρα με τον Άρη, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες. Στο δεύτερο, όμως, έφτασαν δυο εμπνεύσεις του Τσικίνιο για να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού. Ο ίδιος ο Πορτογάλος στο 78’ άνοιξε το σκορ κι ετοίμασε το δεύτερο για τον Παναγιώτη Ρέτσο (86’).

Ναι μεν οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο οι περισσότερες φάσεις ανήκαν στους Θεσσαλούς.

Από εκτέλεση φάουλ στο 10’, ο Τζόκα έπιασε μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής που παραλίγο να «κρεμάσει» τον Κωνσταντίνο Τζολάκη – έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σαϊντ Χάμουλιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά πιεζόμενος από τον Παναγιώτη Ρέτσο αστόχησε στο διαγώνιο πλασέ που επιχείρησε.

Ο ρυθμός έπεσε και χρειάστηκε να πλησιάσουμε στο ημίωρο για να συμβεί κάτι αξιόλογο. Σε φάση που ξεκίνησε από διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για έμμεσο (που δεν δόθηκε), ο Τσικίνιο έκανε το γύρισμα, ο Σάκης Πνευμονίδης πλάσαρε στην κίνηση αλλά ο Μάριος Σιαμπάνης με προέκταση του αριστερού ποδιού απέκρουσε εντυπωσιακά. Δευτερόλεπτα αργότερα, το σουτ του Λάζαρου Λάμπρου πέρασε δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Τζολάκη.

Αυτό το… ξέσπασμα ήταν απλά ένα… ευχάριστο διάλειμμα αφού η επόμενη αξιόλογη στιγμή ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ήταν πάλι για τον Βόλο: ο Κάρλες Σόρια έκανε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, αλλά ο Τζολάκης σταμάτησε την καρφωτή κεφαλιά του Γιώργου Μύγα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φάση παρόμοια του 30’: ο Ζέλσον Μαρτίνς σέντραρε από τα δεξιά, η μπάλα προσπέρασε τον Τσικίνιο κι έφτασε στον Πνευμονίδη, αλλά το πλασέ του 19χρονου μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.

Σαφώς πιο κινητικός και πιεστικός ο Ολυμπιακός, απείλησε εκ νέου στο 50’, με τον Έλληνα τερματοφύλακα του Βόλου να βγαίνει γρήγορα και να κλείνει το οπτικό πεδίο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ανάλογη εξέλιξη και στη φάση του 57ου λεπτού, με τον Σιαμπάνη να διώχνει στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ, το δυνατό σουτ του Ντιόγκο Νασιμέντο.

Βλέποντας πως η ομάδα του έχει βρει ρυθμό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε με τις αλλαγές του να την κάνει πιο επιθετική. Και επιβραβεύτηκε στο 77ο λεπτό: ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα παραχώρησε αχρείαστο κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σέντραρε χαμηλά, στην κίνηση ο Τσικίνιο βρήκε την μπάλα με το τακουνάκι και νίκησε τον Σιαμπάνη για το 0-1. Εννέα λεπτά αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε: από κόρνερ του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο Τσικίνιο έκανε και πάλι ανάλογο τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι, μόνο που παρενέβη ο Ρέτσος για να κάνει με προβολή το 0-2.

Ο Τζολάκης στις καθυστερήσεις, με τρομερή επέμβαση με το ένα χέρι, κράτησε απαραβίαστη την εστία του στο διαγώνιο σουτ του Τζόκα.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 2×2 – με όμοιες νίκες επί του Αστέρα Τρίπολης και επί του Βόλου – και με έξι (6) βαθμούς πηγαίνει ήρεμος στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Από την άλλη, ο Βόλος μπορεί να κρατήσει την καλή εικόνα που είχε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, ωστόσο και πάλι έμεινε στο «μηδέν».

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Κίτρινες: Μαρτίνες, Χέρμανσον.

Συνθέσεις:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνες (78’ Θαρθάνα), Κόμπα (90’ Μπουζούκης), Λάμπρου (78’ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69’ Μακνί).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντιόγκο (89’ Σκιπιόνι), Γκαρθία (65’ Έσε), Μαρτίνς (78’ Γιατζίτζι), Τσικίνιο (89’ Καμπελά), Πνευμονίδης (66’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.

