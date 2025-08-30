Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες και ώρες για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιακός θα κάνει ποδαρικό εντός έδρας με την Πάφο, ενώ ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.
Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η αυλαία πέφτει στις 28 Ιανουαρίου του 2026.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Champions League:
Διαβάστε επίσης:
Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Eurobasket 2025: Η εθνική για το 2 στα 2 κόντρα στη Κύπρο – Ματσάρες με Λιθουανία-Γερμανία και Γαλλία-Σλοβενία
Ολυμπιακός: O Ποντένσε πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή του στον Πειραιά – Σε επαφή οι δύο πλευρές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.