Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών

Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες και ώρες για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει ποδαρικό εντός έδρας με την Πάφο, ενώ ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια με Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα εκτός έδρας.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η αυλαία πέφτει στις 28 Ιανουαρίου του 2026.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Champions League:

