Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Με φουλ πρόγραμμα και στους 4 ομίλους σήμερα το Eurobasket, με όλα τα παιχνίδια να έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Σε ανοιχτό κανάλι, στην ΕΡΤ1, θα είναι δύο από αυτά. Πρόκειται φυσικά για το Κύπρος -Ελλάδα, αλλά και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μεταξύ Ιταλίας και Γεωργίας.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα (Σάββατο 30/8)

13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5

14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4

15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6

15:00 Ιταλία – Γεωργία, ΕΡΤ1, Novasports Start

16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5

18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4

18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5

21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4

21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6

21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση καναλιών: Παρά τις σημαντικές απώλειες, Alpha και Mega αποτέλεσαν πρωταγωνιστικό δίδυμο προτιμήσεων (28/8)

Σοκαριστική παραδοχή από τη Haaretz: Ο Νετανιάχου διέπραξε έγκλημα πολέμου σε live μετάδοση παγκοσμίως

Περιφερειακά κανάλια: Πρόταση νόμου της κυβέρνησης για την αδειοδότηση τους με απλές διαδικασίες, προϋποθέσεις και συμβολικό τίμημα