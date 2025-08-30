search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025
30.08.2025 09:42

Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

30.08.2025 09:42
antetokounmpo-54

Με φουλ πρόγραμμα και στους 4 ομίλους σήμερα το Eurobasket, με όλα τα παιχνίδια να έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Σε ανοιχτό κανάλι, στην ΕΡΤ1, θα είναι δύο από αυτά. Πρόκειται φυσικά για το Κύπρος -Ελλάδα, αλλά και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μεταξύ Ιταλίας και Γεωργίας.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα (Σάββατο 30/8)

  • 13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5
  • 14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4
  • 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6
  • 15:00 Ιταλία – Γεωργία, ΕΡΤ1, Novasports Start
  • 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5
  • 18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4
  • 18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6
  • 18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
  • 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5
  • 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4
  • 21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6
  • 21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

