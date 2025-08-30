Eurobasket 2025: Η εθνική για το 2 στα 2 κόντρα στη Κύπρο – Ματσάρες με Λιθουανία-Γερμανία και Γαλλία-Σλοβενία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Γεμάτο πρόγραμμα σήμερα στο Eurobasket καθώς διεξάγονται ματς και στους 4 ομίλους.
Η Εθνική ομάδα μας παίζει στις 18:15 (ERT1) με την γηπεδούχο -και πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά- Κύπρο, με το 2 στα 2 να φαντάζει βέβαιο και το πιο σημαντικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι μετά το ματς με την Ιταλία, να βρει χρόνο να ξεκουράσει σήμερα τα «βαριά όπλα» του εν όψει της συνέχειας.
Εξάλλου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει αύριο ξανά και το μεσημέρι μάλιστα, με την επικίνδυνη Γεωργία.
Στους άλλους ομίλους υπάρχουν δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Στον 4ο όμιλο ο Λούκα Ντόντσιτς και η Σλοβενία, αντιμετωπίζουν τη Γαλλία, ενώ στον 2ο όμιλο η Γερμανία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Λιθουανία.
Το πρόγραμμα
A’ Γκρουπ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β’ Γκρουπ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ’ Γκρουπ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δ’ Γκρουπ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
