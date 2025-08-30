search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

30.08.2025 07:42

Eurobasket 2025: Η εθνική για το 2 στα 2 κόντρα στη Κύπρο – Ματσάρες με Λιθουανία-Γερμανία και Γαλλία-Σλοβενία

30.08.2025 07:42
ethniki-omada-basket

Γεμάτο πρόγραμμα σήμερα στο Eurobasket καθώς διεξάγονται ματς και στους 4 ομίλους.
Η Εθνική ομάδα μας παίζει στις 18:15 (ERT1) με την γηπεδούχο -και πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά- Κύπρο, με το 2 στα 2 να φαντάζει βέβαιο και το πιο σημαντικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι μετά το ματς με την Ιταλία, να βρει χρόνο να ξεκουράσει σήμερα τα «βαριά όπλα» του εν όψει της συνέχειας.

Εξάλλου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει αύριο ξανά και το μεσημέρι μάλιστα, με την επικίνδυνη Γεωργία.

Στους άλλους ομίλους υπάρχουν δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Στον 4ο όμιλο ο Λούκα Ντόντσιτς και η Σλοβενία, αντιμετωπίζουν τη Γαλλία, ενώ στον 2ο όμιλο η Γερμανία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Λιθουανία.

Το πρόγραμμα

A’ Γκρουπ

  • 14:45 Τσεχία – Εσθονία
  • 18:00 Λετονία – Σερβία
  • 21:15 Τουρκία -Πορτογαλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Σερβία 4
  2. Τουρκία 4
  3. Πορτογαλία 3
  4. Λετονία 3
  5. Τσεχία 2
  6. Εσθονία 2

Β’ Γκρουπ

  • 13:30 Λιθουανία-Γερμανία
  • 16:30 Μ. Βρετανία-Σουηδία
  • 20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 4
  2. Λιθουανία 4
  3. Φινλανδία 4
  4. Σουηδία 2
  5. Μ. Βρετανία 2
  6. Μαυροβούνιο 2

ΓΓκρουπ

  • 15:00 Ιταλία-Γεωργία
  • 18:15 Κύπρος-Ελλάδα
  • 21:30 Ισπανία-Βοσνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βοσνία 2
  2. Γεωργία 2
  3. Ελλάδα 2
  4. Ιταλία 1
  5. Ισπανία 1
  6. Κύπρος 1

Δ’ Γκρουπ

  • 15:00 Ισλανδία-Βέλγιο
  • 18:00 Γαλλία-Σλοβενία
  • 21:30 Πολωνία-Ισραήλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 2
  2. Ισραήλ 2
  3. Πολωνία 2
  4. Σλοβενία 1
  5. Ισλανδία 1
  6. Βέλγιο 1

