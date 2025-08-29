search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 00:35
29.08.2025 22:48

Στον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο – Αναμένεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

volliacco 9987- new

Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο μεσημέρι (Σάββατο 30/8, λίγο πριν τις 3) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να τελειώσει και με τα διαδικαστικά.

Ο Ιταλός στόπερ, που πέρασε από όλα τα κλιμάκια της Γιουβέντους χωρίς όμως να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της «Γηραιάς Κυρίας» θα μετακομίσει στην Τούμπα με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει οψιόν αγοράς του από τον ΠΑΟΚ, εφόσον φυσικά πείσει με τις εμφανίσεις του, με τον ίδιο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την επιβλητική επικράτηση επί της Ριέκα (5-0) και την πρόκριση στο League Stage του UEFA Europa League, οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν και πάλι στο γήπεδο καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (Κυριακή 31/8, 21:00 – Γήπεδο Τούμπας).

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ευελπιστεί να κάνει το 2×2 στο πρωτάθλημα της Super League, έχοντας κερδίσει στην πρεμιέρα με 1-0 την ΑΕΛ, ώστε να μπει με απόλυτη ηρεμία στη διακοπή.

Προβλήματα από την αναμέτρηση με τη Ριέκα, δεν προέκυψαν. Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στους Κροάτες ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με προθέρμανση, τακτική και οικογενειακό δίτερμα. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για αύριο (30/8) στις 18:00.

