ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 00:00
28.08.2025 22:42

Εuropa League: Πεντάσφαιρος ΠΑΟΚ, «σκόρπισε» τη Ριέκα στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση για League Phase

28.08.2025 22:42
paok 6654- new

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα, ανατρέποντας εμφατικά την ήττα της Κροατίας (1-0) και παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του UEFA Europa League για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ (12′), Γιάννης Κωνσταντέλιας (25′), Φεντόρ Τσάλοφ (56′), Γιώργος Γιακουμάκης (77′) και Δημήτρης Πέλκας (89′) ήταν οι σκόρερ των «ασπρόμαυρων» που άφησαν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην πρωταθλήτρια Κροατίας, Ριέκα. Η οποία θα έχει να λέει για το δοκάρι στο 23′, δευτερόλεπτα πριν το 2-0 που έγειρε, ουσιαστικά, την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΟΚ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εξέπληξε επιλέγοντας τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο αρχικό σχήμα και μεταφέροντας τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ακόμη περισσότερο, όμως, αιφνιδίασε ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς ξεκινώντας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, χρησιμοποιώντας τον αριστερό αμυντικό Μλάντεν Ντέβετακ σε θέση στόπερ, τοποθετώντας τον δεξιό αμυντικό Αντε Όρετς σε ρόλο αριστερού μπακ-χαφ και κρατώντας τον Γιούστας Λάζιτσκας στα δεξιά. Δεν του βγήκε…

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά. Αφενός επειδή έκανε λάθος γύρισμα στα 35 δευτερόλεπτα δίνοντας τη δυνατότητα στον Τόνι Φρουκ να απειλήσει (αστόχησε) αφετέρου επειδή στο 4′, μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, με κεφαλιά-ψαράκι ανάγκασε τον Μάρτιν Ζλόμισλιτς σε δύσκολη επέμβαση.

Η πίεση των γηπεδούχων επιβραβεύτηκε νωρίς. Από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ ψηλότερα από όλους άνοιξε το σκορ φέρνοντας το ζευγάρι στα ίσια μόλις στο 12ο λεπτό. Οι Κροάτες δεν έπεσαν ψυχολογικά. Αντίθετα, στο 23′ άγγιξαν την ισοφάριση, όταν ο Φρουκ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής σημάδεψε το δεξί δοκάρι της εστίας του Γίρι Παβλένκα.

Κι αφού δεν ήρθε το 1-1, δύο λεπτά αργότερα έγινε το 2-0. Ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια από τα αριστερά, σουτ με το δεξί, με τον ΠΑΟΚ μόλις στο 25′ να έχει σκορ πρόκρισης.

Πέντε λεπτά αργότερα, χρειάστηκε ο Παβλένκα να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του για να αποκρούσει το σουτ του Νίκο Γιάνκοβιτς, μετά το λάθος του Μεϊτέ. Ο Γάλλος παραλίγο να πετύχει στο φινάλε του πρώτου μέρους το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά του το στέρησε ο Ζλόμισλιτς, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές, κάτι που, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ευνόησε τον ΠΑΟΚ. Σε συνδυασμό Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια οι κόντρες ευνόησαν τον τελευταίο που τροφοδότησε τον Τσάλοφ, με τον Ρώσο να πλασάρει εύστοχα για το 3-0 στο 56′. Τα πράγματα είχαν πάρει πια το δρόμο τους.

Ο Οζντόεφ σε δύο περιπτώσεις σε διάστημα δύο λεπτών, μια με σουτ (64′) και μια με κεφαλιά (65′) έφτασε κοντά στο τέταρτο γκολ, για να ακολουθήσει η αποβολή του Άντε Μαϊστόροβιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το τέταρτο γκολ, πρώτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είχε τη σφραγίδα του Γιακουμάκη και ήταν, ίσως, το πιο εντυπωσιακό της βραδιάς: οριζόντιο δοκάρι, αριστερό και στα δίχτυα.

Το.. κερασάκι στην τούρτα στη γιορτή που είχε στηθεί στην Τούμπα, έβαλε στο 89′ ένας άλλος που είχε έρθει από τον πάγκο, ο Πέλκας, με πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00) την κλήρωση της League Phase του Europa League, στέλνοντας τη Ριέκα στην αντίστοιχη του Conference.

