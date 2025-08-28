search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 22:02

Europa League: Πήρε την πρόκριση ο Παναθηναϊκός για την League Phase μετά το 0-0 με την Σάμσουνσπορ

28.08.2025 22:02
panathinaikos 887- new

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν δυνατά στο ματς και απείλησαν πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό από κεφαλιά του Μουαντιλματζί, ο Εμρέ βγήκε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Πολωνός γκολκίπερ του «τριφυλλιού» απέκρουσε με το… πρόσωπο.

Στο 17’ ο Μουαντιλματζί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί του δοκάρι, ενώ στο 24’ ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του στον αγώνα. Από καλοχτυπημένο φάουλ του Μπακασέτα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριακόπουλος έφυγε στην πλάτη της τουρκικής άμυνας, έπιασε το πλασέ με τη μία, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η Σαμσουνσπόρ είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 38’ όταν από λάθος του Τσέριν, ο Μουσάμπα έφυγε στο χώρο και πλάσαρε από πλάγια δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε ξανά μία πολύ καλή επέμβαση αποκρούοντας στη γωνία του.

Στο 42’ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης πάτησε στην περιοχή, όμως από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για το «τριφύλλι». Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Μουσάμπα πλάσαρε απ’ το όριο της περιοχής, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το 0-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ιωαννίδης έκανε στο 48’ κατά μέτωπο επίθεση «ζαλίζοντας» τον Φαν Ντρόνγκελεν, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66’ οι «πράσινοι» βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ιωαννίδη να βγάζει τον Τετέ σε τετ-α-τετ με τον Κοτσούκ, όμως το πλασέ του Βραζιλιάνου αποκρούστηκε με τα πόδια απ’ τον Τούρκο γκολκίπερ. Στην άμεση εξέλιξη της φάσης ο Τετέ πρόλαβε ξανά την μπάλα, όμως ανατράπηκε απ’ τον Κουτσούκ με τον διαιτητή Ιρφάν Πελίτο να μην δίνει ούτε ο ίδιος, ούτε ακολούθως ο Ολλανδός VAR Φαν Μπέκελ την καθαρή παράβαση.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ήταν τρομερά συμπαγής και κράτησε ως το φινάλε το πολύτιμο 0-0 που τον οδήγησε στην πρόκριση και στη League Phase του Europa League.

Διαβάστε επίσης:

EuroBasket 2025: «Πάρτι» της Βοσνίας στην πρεμιέρα, συνέτριψε την Κύπρο με 91-64

League Phase Champions League: Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του Ολυμπιακού – Τιτανομαχίες με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ

EuroBasket 2025: Τεράστια νίκη της Γεωργίας επί της Ισπανίας (83-69), με το δεξί το Ισραήλ (83-71) κόντρα στην Ισλανδία (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

pao paok aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

salamina fotia 771- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού για τη φωτιά στη Σαλαμίνα: Πέταξε πυροτεχνήματα σε πάρτι στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:45
sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

1 / 3