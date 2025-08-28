Πολύ δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν, θα έχει ο Ολυμπιακός στη league phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων των Πειραιωτών θα είναι οι δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες κι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, θα μεταφερθεί στο παρελθόν με αναμετρήσεις κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας και την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ενώ θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν και την κυπριακή Πάφο.

Τέλος, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα φιλοξενηθεί από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και από την Καϊράτ Αλμάτι στο μακρινό ταξίδι του Καζακστάν!

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά:

Ρεάλ (εντός έδρας), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase του UEFA Champions League:

Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025

Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025

Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025

Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025

Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025

Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025

Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026

Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Ιωαννίδη – Οι πορτογάλοι δίνουν 25 εκατ.

Eurobasket 2025: Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Η Μπριζ πέρασε στην League Phase του Champions League και το γιόρτασε με… συρτάκι με μπροστάρη τον Τζόλη (video)