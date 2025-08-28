search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

28.08.2025 20:24

League Phase Champions League: Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του Ολυμπιακού – Τιτανομαχίες με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ

Πολύ δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν, θα έχει ο Ολυμπιακός στη league phase του Champions League. Μεταξύ των αντιπάλων των Πειραιωτών θα είναι οι δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες κι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, θα μεταφερθεί στο παρελθόν με αναμετρήσεις κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν εντός έδρας και την Άρσεναλ στο Λονδίνο, ενώ θα υποδεχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Αϊντχόφεν και την κυπριακή Πάφο.

Τέλος, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα φιλοξενηθεί από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και από την Καϊράτ Αλμάτι στο μακρινό ταξίδι του Καζακστάν!

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά

Ρεάλ (εντός έδρας), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός) 

Οι ημερομηνίες της League Phase του UEFA Champions League:

Matchday 1: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025
Matchday 2: 30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025
Matchday 3: 21/22 Οκτωβρίου 2025
Matchday 4: 4/5 Νοεμβρίου 2025
Matchday 5: 25/26 Νοεμβρίου 2025
Matchday 6: 9/10 Δεκεμβρίου 2025
Matchday 7: 20/21 Ιανουαρίου 2026
Matchday 8: 28 Ιανουαρίου 2026

