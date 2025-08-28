search
EuroBasket 2025: «Πάρτι» της Βοσνίας στην πρεμιέρα, συνέτριψε την Κύπρο με 91-64

28.08.2025 21:04
vosnia-new

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη την αναμέτρηση με την «οικοδέσποινα» του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, Κύπρο, στη Λεμεσό. Το σύνολο του Αζίζ Μπεκίρ συνέτριψε με 91-64 την επόμενη αντίπαλο της Εθνικής Ανδρών στη διοργάνωση (30/8) και μπήκε το… δεξί στον όμιλο. 

«Κλειδιά» της επιτυχίας για τη Βοσνία, που δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Κύπρου, η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (περιόρισε στους 26 πόντους τους αντίπαλους), η υπεροχή στα ριμπάουντ (48 έναντι 36) και η ευστοχία από μέση και μακρινή απόσταση. 

Κορυφαίος των νικητών ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Γιούτα Τζαζ με 18 πόντους, ενώ από την Κύπρο ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής με 22. 

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64

