Ιβάν Σαββίδης: Επέστρεψε στην Τούμπα μετά από 6,5 χρόνια και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Δεκτός με ενθουσιασμό έγινε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης που βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, για να παρακολουθήσει αγώνα, 6,5 χρόνια μετά τον περίφημο αγώνα με την ΑΕΚ, που είχε εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο μετά από ακύρωση γκολ.

Ο ηγέτης του Δικεφάλου πήρε τη θέση του στη σουίτα για να παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ για το Europa League και μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο γνώρισε την αποθέωση.

Νωρίτερα, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στο ξενοδοχείο για να ενθαρρύνει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του πριν τη σέντρα.

