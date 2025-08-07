Σοκ στο ελληνικό βόλεϊ: Βαριά καμπάνα στον Κουμεντάκη για ντόπινγκ – Τετραετής αποκλεισμός από τα γήπεδα

Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στον διεθνή βολεϊμπολίστα του Ολυμπιακού, Ραφαήλ Κουμεντάκη, για το ότι είχε βγει θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Η απόφαση ελήφθη τις τελευταίες ημέρες από τον ΕΟΚΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ), έπειτα από τον πλήρη έλεγχο των δειγμάτων και την απολογία του αθλητή.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών από τις αθλητικές δραστηριότητες για χρήση απαγορευμένης ουσίας, με τον 32χρονο αθλητή να αναμένεται να καταθέσει έφεση κατά της ποινής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του volleynews, ο Κουμεντάκης σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη διεκδικώντας τη μείωση της ποινής.

Ωστόσο, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, καθώς η ουσία για την οποία κατηγορείται δεν κατατάσσεται στις «χαμηλού κινδύνου», ενώ η διάρκεια της ποινής συνάδει με τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές κατά του ντόπινγκ.

Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης είχε συνδέσει την πορεία του με τον Ολυμπιακό, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να καλύψουν το κενό που αφήνει ο Κουμεντάκης στο ρόστερ τους, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς Έλληνες παίκτες της ομάδας, σε μία περίοδο που οι κανονισμοί περιορίζουν τον αριθμό των ξένων αθλητών.

Ο Ολυμπιακός, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.

Ο διεθνής βολεϊμπολίστας ενδέχεται να οδηγηθεί στην απόσυρση, σε περίπτωση που παραμείνει η «καμπάνα» τεσσάρων ετών.

Η ανακοίνωση της τιμωρίας του προκάλεσε αιφνιδιασμό σε συμπαίκτες, προπονητές και φίλους του βόλεϊ.

