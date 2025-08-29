search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

29.08.2025

Conference League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

credit: AP

Τους έξι αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, στη League Phase του Conference League, έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (29/8) στο Μονακό. 

Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις  Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία),  Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της αύριο, Σάββατο (30/08).

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

