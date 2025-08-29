Conference League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Τους έξι αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, στη League Phase του Conference League, έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (29/8) στο Μονακό.

Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της αύριο, Σάββατο (30/08).

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase

Eurobasket: Ο… τυφώνας Αντετοκούνμπο «σάρωσε» την Ιταλία, στην πρεμιέρα της «εθνικής αγαπημένης» (Video)

Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference