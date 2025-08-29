Conference League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τους έξι αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, στη League Phase του Conference League, έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (29/8) στο Μονακό.
Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).
Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της αύριο, Σάββατο (30/08).
Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.
Όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
Διαβάστε επίσης:
Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase
Eurobasket: Ο… τυφώνας Αντετοκούνμπο «σάρωσε» την Ιταλία, στην πρεμιέρα της «εθνικής αγαπημένης» (Video)
Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.