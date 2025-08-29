Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το εντυπωσιακό «τρία στα τρία» πέτυχαν χθες το βράδυ οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Europa League και στο Conference League, και πλέον αναμένουν τις σχετικές κληρώσεις για να μάθουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων.
Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο «καμίνι» της Τράμπζονσπορ (0-0) και πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League, αφού στην Αθήνα είχε κερδίσει με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Από την πλευρά, για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά «κατάπιε» τους Κροάτες της Ριέκα, ανατρέποντας το 1-0 του πρώτου αγώνα με το εντυπωσιακό 5-0 στην Τούμπα. Όσον αφορά, τέλος, στο Conference League, η ΑΕΚ νίκησε καθαρά (2-0) την ιστορική βελγική Άντερλεχτ και με το 1-1 των Βρυξελλών πέρασε άνετα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Εκτός όμως από το κύρος και τους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA που δίνουν αυτές οι νίκες, η πρόκριση των ομάδων στην επόμενη φάση των διοργανώσεων σημαίνει και… ζεστό χρήμα. Συγκεκριμένα, η πρόκριση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην league phase του Europa League μεταφράζεται στα εξής ποσά:
Όσον αφορά στη συμμετοχή της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Conference League, τα ποσά που δίνει η UEFA έχουν ως εξής:
Επίσης, οι προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ανέβει κι άλλο στην κατάταξη της UEFA, η οποία, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα διαμορφώθηκε ως εξής:
