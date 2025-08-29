Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference

Το εντυπωσιακό «τρία στα τρία» πέτυχαν χθες το βράδυ οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Europa League και στο Conference League, και πλέον αναμένουν τις σχετικές κληρώσεις για να μάθουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο «καμίνι» της Τράμπζονσπορ (0-0) και πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League, αφού στην Αθήνα είχε κερδίσει με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Από την πλευρά, για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά «κατάπιε» τους Κροάτες της Ριέκα, ανατρέποντας το 1-0 του πρώτου αγώνα με το εντυπωσιακό 5-0 στην Τούμπα. Όσον αφορά, τέλος, στο Conference League, η ΑΕΚ νίκησε καθαρά (2-0) την ιστορική βελγική Άντερλεχτ και με το 1-1 των Βρυξελλών πέρασε άνετα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός όμως από το κύρος και τους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA που δίνουν αυτές οι νίκες, η πρόκριση των ομάδων στην επόμενη φάση των διοργανώσεων σημαίνει και… ζεστό χρήμα. Συγκεκριμένα, η πρόκριση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην league phase του Europa League μεταφράζεται στα εξής ποσά:

Πριμ συμμετοχής : 4.310.000 ευρώ

: 4.310.000 ευρώ Πριμ κατάταξης : 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ) Νίκη στη League Phase : 450.000 ευρώ

: 450.000 ευρώ Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

150.000 ευρώ Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8 : 600.000 ευρώ

: 600.000 ευρώ Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16 : 300.000 ευρώ

: 300.000 ευρώ Πρόκριση στα Play Off : 300.000 ευρώ

: 300.000 ευρώ Πρόκριση στους «16» : 1.750.000 ευρώ

: 1.750.000 ευρώ Πρόκριση στα προημιτελικά : 2.500.000 ευρώ

: 2.500.000 ευρώ Πρόκριση στα ημιτελικά : 4.200.000 ευρώ

: 4.200.000 ευρώ Φιναλίστ : 7.000.000 ευρώ

: 7.000.000 ευρώ Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

Όσον αφορά στη συμμετοχή της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Conference League, τα ποσά που δίνει η UEFA έχουν ως εξής:

Πριμ συμμετοχής : 3.170.000 ευρώ

: 3.170.000 ευρώ Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)

28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ) Νίκη στη League Phase : 400.000 ευρώ

: 400.000 ευρώ Ισοπαλία στη League Phase : 133.000 ευρώ

: 133.000 ευρώ Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8 : 400.000 ευρώ

: 400.000 ευρώ Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16 : 200.000 ευρώ

: 200.000 ευρώ Πρόκριση στα Play Off : 200.000 ευρώ

: 200.000 ευρώ Πρόκριση στους «16» : 800.000 ευρώ

: 800.000 ευρώ Πρόκριση στα προημιτελικά : 1.300.000 ευρώ

: 1.300.000 ευρώ Πρόκριση στα ημιτελικά : 2.500.000 ευρώ

: 2.500.000 ευρώ Φιναλίστ : 4.000.000 ευρώ

: 4.000.000 ευρώ Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000

Επίσης, οι προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ανέβει κι άλλο στην κατάταξη της UEFA, η οποία, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα διαμορφώθηκε ως εξής:

Τουρκία 43.500 (3/5) Τσεχία 40.300 (4/5) Ελλάδα 37.512 (4/5) Πολωνία 35.125 (4/4) Νορβηγία 37.047 (3/5)

