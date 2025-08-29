search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:29
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 09:20

Ποδόσφαιρο: Μεγάλη βραδιά για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Σήμερα η κλήρωση για Europa και Conference

29.08.2025 09:20
podosfaira_new

Το εντυπωσιακό «τρία στα τρία» πέτυχαν χθες το βράδυ οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Europa League και στο Conference League, και πλέον αναμένουν τις σχετικές κληρώσεις για να μάθουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε στο «καμίνι» της Τράμπζονσπορ (0-0) και πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League, αφού στην Αθήνα είχε κερδίσει με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Από την πλευρά, για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά «κατάπιε» τους Κροάτες της Ριέκα, ανατρέποντας το 1-0 του πρώτου αγώνα με το εντυπωσιακό 5-0 στην Τούμπα. Όσον αφορά, τέλος, στο Conference League, η ΑΕΚ νίκησε καθαρά (2-0) την ιστορική βελγική Άντερλεχτ και με το 1-1 των Βρυξελλών πέρασε άνετα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός όμως από το κύρος και τους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA που δίνουν αυτές οι νίκες, η πρόκριση των ομάδων στην επόμενη φάση των διοργανώσεων σημαίνει και… ζεστό χρήμα. Συγκεκριμένα, η πρόκριση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην league phase του Europa League μεταφράζεται στα εξής ποσά:

  • Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ
  • Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)
  • Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ
  • Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ
  • Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ
  • Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ
  • Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
  • Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ
  • Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000

Όσον αφορά στη συμμετοχή της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του Conference League, τα ποσά που δίνει η UEFA έχουν ως εξής:

  • Πριμ συμμετοχής: 3.170.000 ευρώ
  • Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)
  • Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
  • Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
  • Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ
  • Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
  • Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
  • Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
  • Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000

Επίσης, οι προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να ανέβει κι άλλο στην κατάταξη της UEFA, η οποία, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. Τουρκία 43.500 (3/5)
  2. Τσεχία 40.300 (4/5)
  3. Ελλάδα 37.512 (4/5)
  4. Πολωνία 35.125 (4/4)
  5. Νορβηγία 37.047 (3/5)

Διαβάστε επίσης:

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

Εuropa League: Πεντάσφαιρος ΠΑΟΚ, «σκόρπισε» τη Ριέκα στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση για League Phase

Το έβδομο ελληνικό διαμάντι από την Τζένγκο στη Ζυρίχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ARXIEPISKOPOS_SINA_DAMIANOS
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Αντεπίθεση από τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, απειλεί με μηνύσεις τους «στασιαστές» μοναχούς

volos_nosokomeio_0509_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

HulkHogan_2908
LIFESTYLE

Η χήρα του Hulk Hogan ετοιμάζει αγωγή για τον θάνατό του – Ποιους κατηγορεί για ιατρική αμέλεια

congress
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο για περιορισμό στην πώληση όπλων προς Τουρκία – Τι αναφέρεται για Ελλάδα και Κύπρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 10:28
ARXIEPISKOPOS_SINA_DAMIANOS
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Αντεπίθεση από τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, απειλεί με μηνύσεις τους «στασιαστές» μοναχούς

volos_nosokomeio_0509_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Ο δήμαρχος πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

trump-834
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα Τραμπ – Ζητά εκ νέου από την FCC να ανακαλέσει τις άδειες των ABC και  NBC

1 / 3