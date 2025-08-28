Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

Το καλύτερο δυνατό σενάριο επεφύλασσε η τελευταία αγωνιστική των καλοκαιρινών προκριματικών για τα ελληνικά χρώματα με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες προκρίσεις. Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να καταδιώκει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση.

Η κλήρωση Europa και Conference League θα είναι κοινή και η εκδήλωση θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8), στις 14:00, με τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA να έχει προτεραιότητα.

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Η ΑΕΚ επέστρεψε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Με ονειρεμένη εμφάνιση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, καθώς ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Τα γκολ πέτυχαν ο Κοϊτά στο 36΄ και ο Κουτέσα στο 48΄.

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και άκρως ουσιαστική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα, ανατρέποντας εμφατικά την ήττα της Κροατίας (1-0) και παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του UEFA Europa League για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική περίοδο. Οι Σουαλιό Μεϊτέ (12′), Γιάννης Κωνσταντέλιας (25′), Φεντόρ Τσάλοφ (56′), Γιώργος Γιακουμάκης (77′) και Δημήτρης Πέλκας (89′) ήταν οι σκόρερ των «ασπρόμαυρων» που άφησαν ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην πρωταθλήτρια Κροατίας, Ριέκα. Η οποία θα έχει να λέει για το δοκάρι στο 23′, δευτερόλεπτα πριν το 2-0 που έγειρε, ουσιαστικά, την πλάστιγγα υπέρ του ΠΑΟΚ.

Στις ρεβάνς των πλει οφ του Europa League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2 (0-4)

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) 0-2 (0-3)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0 (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 3-1παρ. (1-2)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Ριέκα (Κροατία) 5-0 (0-1)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (1-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 0-0 (2-0)

Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (5-1)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) 3-2 (1-0)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 21:30 (2-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 22:00 (4-0)

