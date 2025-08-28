search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:58
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

28.08.2025 23:22

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

28.08.2025 23:22
Η ΑΕΚ επέστρεψε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Με ονειρεμένη εμφάνιση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, καθώς ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Τα γκολ πέτυχαν ο Κοϊτά στο 36΄ και ο Κουτέσα στο 48΄.

Από το πρώτο… δευτερόλεπτο η ΑΕΚ έδειξε ποιος ήταν το «αφεντικό» της αναμέτρησης. Πολύ πιο αποφασιστική εκμεταλλεύτηκε τον ενθουσιασμό της έδρας, αλλά και την αφέλεια με την οποία αντιμετώπισαν οι Βέλγοι το ματς. Πολλά τα λάθη στο «χτίσιμο» των επιθέσεων από τους Βέλγους και σε ένα από αυτά, ο Ελίασον έκλεψε τη μπάλα την πέρασε στο Κοϊτά κι αυτός «κεραυνοβόλησε» τον Κούζμανς για το 1-0 στο 36΄.

Οι παίκτες της Άντερλεχτ αδυνατούσαν να βρουν το «φάρμακο» στην ταχύτητα του Κουτέσα, του Κοϊτά και του Ελίασον, ενώ σε τακτικό επίπεδο ο Νίκολιτς είχε πάρει την… ταυτότητα του Χάσι. Ο προπονητής των φιλοξενούμενων προσπάθησε να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης με τρεις μαζεμένες αλλαγές στο ημίχρονο, όμως η ΑΕΚ εφάρμοσε ξανά το δικό της «νόμο». Ο Κουτέσα ελίχθηκε από αριστερά και με καταπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στην απέναντι γωνία του Κούζμανς… 2-0 στο 48΄ και η OPAP Arena είχε πάρει «φωτιά»!

Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν αφήνοντας χώρο στους Βέλγους οι οποίοι είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν ήξεραν τι… να την κάνουν. Ήταν εμφανές ότι είχαν σοκαριστεί από την έκβαση του παιχνιδιού, του οποίου η εικόνα δεν είχε την παραμικρή σχέση με την αναμέτρηση των Βρυξελλών πριν από μία εβδομάδα.

Όσο κυλούσε το ματς, πιο πιθανό ήταν να πετύχει τρίτο γκολ η ΑΕΚ, παρά να κάνει κάτι καλό η Άντερλεχτ. Η Ένωση έχασε δύο ευκαιρίες στο 74΄, πρώτα με τον Γιόβιτς να μην προλαβαίνει το γύρισμα του Κουτέσα και στη συνέχεια με κεφαλιά του Ρέλβας, άουτ. Ο χρόνος πέρασε χωρίς «απρόοπτα» και με το σφύριγμα της λήξης οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγύρισαν μια μεγάλη επιτυχία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του σε τρεις διαδοχικές προκρίσεις και να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον.

1 / 3