Eurobasket: Ο… τυφώνας Αντετοκούνμπο «σάρωσε» την Ιταλία, στην πρεμιέρα της «εθνικής αγαπημένης» (Video)

Με απόλυτη επιτυχία άρχισε η εθνική Ελλάδας τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket, νικώντας την Ιταλία με το «καθαρό» 75-66.

Όμως, αν κάτι αξίζει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα από τον χθεσινό αγώνα, αυτό δεν είναι άλλο από την απόδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κυριολεκτικά «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του: 31 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, με πολύ καλά στατιστικά, και αποτέλεσε τον βασικό «πυλώνα» της νίκης της εθνικής επί της μαχητικής και ποιοτικής Ιταλίας.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αδελφοί Αντετοκούνμπο κυριολεκτικά… έκοβαν κι έραβαν στον χθεσινό αγώνα, καθώς ο Κώστας με καταπληκτικές άμυνες και δύο πάσες προς τον Γιάννη βοήθησε τόσο στην άμυνα όσο και στη δημιουργία επιθετικά, ενώ ο Θανάσης που πήρε τη θέση του αδελφού του σε λίγα δευτερόλεπτα πέτυχε ένα δίποντο και πήρε επιθετικό φάουλ, δίνοντας την ενέργεια που χρειαζόταν η «εθνική αγαπημένη» για να «πάρει τα πάνω της».

Μάλιστα, με τον Γιάννη στον πάγκο, ήταν ο Θανάσης που «έσπασε την γκίνια» στα σουτ έξω από τη ρακέτα και ένα δικό του τρίποντο διαμόρφωσε το 71-61 και γκρέμισε τις όποιες ελπίδες της Ιταλίας, η οποία προσπάθησε να πλησιάσει, αλλά ένα λέι απ του Γιάννη έβαλε τέλος στην προσπάθεια αυτή.

Ωστόσο, το σημαντικό – και αυτό που ικανοποίησε τον κόουτς Βασίλη Σπανούλη – ήταν ότι η εθνική έπαιξε άμυνα-σεμινάριο, περιορίζοντας τους Ιταλούς στους 66 πόντους και δείχνοντας αποφασισμένη να περάσει διά πυρός και σιδήρου για να πετύχει τους στόχους της. Μπορεί ο Γιάννης να ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αλλά δεν υπήρξε παίκτης που να μη βοήθησε χθες – είτε επιθετικά είτε αμυντικά.

Τώρα η εθνική δίνει τον επόμενο αγώνα της αύριο στις 6:15 το απόγευμα, οπότε και θα αντιμετωπίσει την Κύπρο στη Λεμεσό.

