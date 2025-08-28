EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

Ιδανικά ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025 η Εθνική. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου στη Λεμεσό και πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).

Μεγάλη εμφάνιση με το… καλησπέρα από τον Greek Freak, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Η εθνική προσπέρασε ακόμη και με +14 πόντους (61-47), είδε την Ιταλία να μειώνει στο -6 (66-60), 3:55΄΄ πριν το τέλος, αλλά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει έξι πόντους μέχρι το φινάλε και ένα τρίποντο «μαχαιριά» από τον Θανάση Αντετοκούνμπο… πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς πάντως να εντυπωσιάσει.

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 9 πόντους με 2/2 τρίποντα και 4 ασίστ, 9 πόντους και 4 ριμπάουντ είχε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ 8 πόντους με 3 ασίστ πρόσφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Τα 16 λάθη της εθνικής (11 η Ιταλία) αποτελούν τομέα, στον οποίο θα πρέπει να δουλέψουν οι διεθνείς… όσο θα προχωρά η διοργάνωση.

Ο ΝΒΑερ της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, έμεινε στους 4 πόντους, χάρη στο εξαιρετικό μαρκάρισμα, κυρίως από τον αρχηγό της εθνικής Κώστα Παπανικολάου. Ο Νίκολο Μέλι ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Ιταλών, με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Σαλιού Νιανγκ σημείωσε 11 πόντους και 10 ο Ματέο Σπανιόλο.

Επόμενη αντίπαλος της εθνικής, είναι η οικοδέσποινα του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, Κύπρος, το Σάββατο (30/8, 18:15), για τη 2η αγωνιστική, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Το ματς

Με τους Ντόρσεϊ, Σλούκα, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «4» και Μήτογλου στο «5» μπήκε στο παρκέ η εθνική. Με τους Παγιόλα, Σπανιόλο, Φοντέκιο, Μέλι και Ντιουφ ξεκίνησε η Ιταλία. Η Ιταλία με δύο τρίποντα από Μέλι (8-7) και Παγιόλα (10-10) κατάφερνε να είναι απειλητική τα πρώτα έξι λεπτά κι ενώ η εθνική είχε 0/2 έξω από τα 6.75. Ο Μήτογλου δεν είχε καταφέρει να σταματήσει τον πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενερμπαχτσέ Νίκολο Μέλι που είχε την πρωτοβουλία των επιθέσεων των Ιταλών, αλλά έβρισκε απαντήσεις από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που νικούσε το double team που του έστηνε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα» Τζανμάρκο Ποτσέκο και με εντυπωσιακά καρφώματα ανέβαζε το σκορ της «επίσημης αγαπημένης». Την ίδια ώρα, όμως ο Κώστας Παπανικολάου κράτησε στο μηδέν τον φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ Σιμόνε Φοντέκιο. Ο Παπανικολάου πέτυχε και το πρώτο τρίποντο για την Ελλάδα (1/3 η εθνική) για το 19-12, κι ενώ μόλις πριν είχε αποσύρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο ο Σπανούλης. Ο “ Greek Freak” είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 λάθη. Ο Μέλι στον αντίποδα μετρούσε 9 πόντους από τους 12 της Ιταλίας. Και μετά το τρίποντο του Παπανικολάου, ο Βασίλης Τολιόπουλος που είχε αντικαταστήσει τον Κώστα Σλούκα, ευστόχησε κι αυτός έξω από τη γραμμή του τριπόντου, για το +10 της εθνικής (22-12), το οποίο ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου. Η εθνική στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου είχε ελέγξει τα ριμπάουντ, μετρώντας 11 (3 ο Γ. Αντετοκούνμπο και 3 ο Ντόρσεϊ) έναντι 6 της Ιταλίας… και αυτός ο τομέας είχε κάνει τη διαφορά.

Το +12 της εθνικής, με την έναρξη της 2ης περιόδου (24-12) διαμόρφωσε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Τα δύο διαδοχικά τρίποντα της Ιταλίας, από Γκαλινάρι και Ρίτσι, θα έριχνε τη διαφορά στο -7 (25-18) κι ενώ οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, θα είχαν μόλις περάσει αντί των Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Παπανικολάου και Βασίλη Τολιόπουλου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας διατήρησαν σε διψήφιο νούμερο τη διαφορά (30-20). Όμως, η Ιταλία ανέβασε την πίεσή της στην άμυνα, μάζεψε τα ριμπάουντ (προσπέρασε μέχρι το ημίχρονο με 18 την εθνική που είχε 16) και βρήκε ρυθμό. Η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερνε να κυνηγά πλέον από διαφορά έξι πόντων την Ελλάδα για αρκετά λεπτά στο δεύτερο μισό του 2ου δεκαλέπτου (34-28 και 36-30). Παρά τις λύσεις από Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μήτογλου, και με τον Μέλι να φτάνει τους 14 πόντους σε 14:48΄΄ συμμετοχής (σταθερά στο μηδέν ο Φοντέκιο), η Ιταλία μείωσε από το -12 στο -4 (36-32), χάρη σε 2/2 βολές του Σπανιόλο από φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της εθνικής, είχε 14 πόντους με 7/10 δίποντα, 4 ριμπάουντ σε 16 λεπτά. Ο Σλούκας είχε 6 και ο Μήτογλου 5.

Ο Σπανούλης επέλεξε τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Αντετοκούνμπο. Η Ιταλία μείωσε και στο καλάθι, 36-34, δια χειρός Ντιουφ, όταν άρχισε η 3η περίοδος. Ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο, ο «Γιάννης» κάρφωσε και το σερί 5-0 έφερε στο +7 την εθνική (41-34). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συνέχιζε ν’ ανεβάζει το «κοντέρ» του παίζοντας μόνος του απέναντι στην Ιταλία, που όμως πλησίασε και πάλι στο -4 (45-41), από Ντιουφ, Σπανιόλο και Γκαλινάρι. Ο τελευταίος είχε πάρει το 4ο φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σέντερ να δίνει τη θέση του στον Μήτογλου, ενώ ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στη θέση του Καλαϊτζάκη. Ο “ Greek Freak” με 2/2 βολές «έγραψε» το 48-41 και κάθισε στον πάγκο, έχοντας προσφέρει 23 πόντους στη «γαλανόλευκη» σε 22:13΄΄ συμμετοχής. Ο αδελφός του, Θανάσης, πέρασε στο παρκέ κι ενώ πριν ο Ποτσέκο χρεώθηκε με τεχνική ποινή, για να πάρει το 3ο φάουλ του Μέλι και να «γράψει» το 50-41. Ο Ντόρσεϊ έδωσε 4 πόντους και 2 ο Μήτογλου, για να ισοφαρίσει το προβάδισμα με +12, η Ελλάδα (56-44). Με 1/2 βολές ο Ρίτσι διαμόρφωσε το σκορ στο 30ό λεπτό (56-45).

Το +14 (61-47) από τον Ντίνο Μήτογλου θα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της εθνικής στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου. Τόμπσον και Νιανγκ μείωσαν στο -10 (61-51) για την Ιταλία, αλλά ο Λαρεντζάκης με ένα τρίποντο ψυχολογίας έδωσε και πάλι απόσταση στη «γαλανόλευκη» (64-51). Ο Σπανούλης έριξε πίσω στο παρκέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός φτάνοντας τους 25 πόντους διαμόρφωσε το 66-53. Οι Σπανιόλο, Νιανγκ και Φοντέκιο (τρίποντο) επιδόθηκαν σε ιταλικό σερί 7-0 και η εθνική είδε τους Ιταλούς να πλησιάζουν στο -6 (66-60), 3:55΄΄ πριν το τέλος. (Αυτό το τρίποντο ήταν οι πρώτοι πόντοι του ΝΒΑερ Σιμόνε Φοντέκιο στο ματς). Ο Σπανούλης πήρε… εσπευσμένα τάιμ άουτ και με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ, ο “ Greek Freak” μίλησε ξανά φτάνοντας τους 27 πόντους, για το 68-60. Ο Μέλι έβαλε μία βολή (68-61) και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο… πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο (71-61), κι ενώ απέμεναν 3:05΄΄. Φοντέκιο και Σπανιόλο χάρισαν σερί 5-0 στην Ιταλία (71-66) και ο Σπανιούλης κάλεσε νέο τάιμ άουτ. Στα 31΄΄ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με κάρφωμα, ουσιαστικά έβαλε… θετικό τέλος στον πρώτο αγώνα της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ (73-66), στα 31΄΄. Και στα 9,5΄΄ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το φάουλ από τον Γκαλινάρι και «έγραψε» τον επίλογο (75-66)… εκθέτοντας τον αμυνόμενο Νίκολο Μέλι.

Διαιτητές: Βάθκεθ (Ισπανία), Γκεντβίλας (Λιθουανία), Πρακς (Ουγγαρία)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6, Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (2), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Αντετοκούνμπο Γ. 31, Αντετοκούνμπο Κ., Αντετοκούνμπο Θ. 6 (1), Μήτογλου 9

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8, Μέλι 15 (1), Φοντέκιο 4 (1), Τόμπσον 3, Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10, Νιανγκ 11 (1), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2)

Στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

1η αγωνιστική

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62

Λετονία-Τουρκία 73-93

Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Σερβία 1-0 2

Τουρκία 1-0 2

Πορτογαλία 1-0 2

Λετονία 0-1 1

Πορτογαλία 0-1 1

Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106

Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Γερμανία 1-0 2

Λιθουανία 1-0 2

Φινλανδία 1-0 2

Μαυροβούνιο 0-1 1

Μ. Βρετανία 0-1 1

Σουηδία 0-1 1

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Βοσνία 1-0 2

Ελλάδα 1-0 2

Γεωργία 1-0 2

Ισπανία 0-1 1

Ιταλία 0-1 1

Κύπρος 0-1 1

4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία 83-71

Βέλγιο-Γαλλία 64-92

Σλοβενία-Πολωνία 95-105

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Πολωνία 1-0 2

Γαλλία 1-0 2

Ισραήλ 1-0 2

Ισλανδία 0-1 1

Βέλγιο 0-1 1

Σλοβενία 0-1 1

