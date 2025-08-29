Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase

Τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League έμαθαν σήμερα οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό.

Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσουν τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).

Πρώτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ενώ στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ για τη 2η αγωνιστική.

Όλα τα παιχνίδια των «πράσινων» στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.

ΠΑΟΚ

O «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).

Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

