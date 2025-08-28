search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 23:45

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

28.08.2025 23:45
sakkari us open

Με επιβλητική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Άνα Μπόνταρ με 6-3, 6-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» του US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο18 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην 28χρονη Ουγγαρέζα (Νο97), πετυχαίνοντας την πρώτη της πρόκριση σε τρίτο γύρο Grand Slam μετά το Wimbledon του 2023.

Πρόκειται, επίσης, για την πρώτη φορά από το 2021 -όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη- που η Σάκκαρη καταφέρνει να ξεπεράσει τον δεύτερο γύρο στο US Open.

Στην επόμενη φάση -εκτός απροόπτου- θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλιάνα Μπέατριζ Χαντάτ Μάια (Νο22), μια ιδιαίτερα απαιτητική αντίπαλο, απέναντι στην οποία μετράει τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Για να συνεχίσει την πορεία της, η Ελληνίδα αθλήτρια θα χρειαστεί να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της και να αφήσει πίσω τις κακές αναμνήσεις του παρελθόντος.

Διαβάστε επίσης:

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

Εuropa League: Πεντάσφαιρος ΠΑΟΚ, «σκόρπισε» τη Ριέκα στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση για League Phase

Το έβδομο ελληνικό διαμάντι από την Τζένγκο στη Ζυρίχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
swif – lively 66- new
LIFESTYLE

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

pao paok aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:58
swif – lively 66- new
LIFESTYLE

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα πάει στο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ – Μετά την υπόθεση με τον Μπαλντόνι «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

1 / 3