ΑΘΛΗΤΙΚΑ

29.08.2025 16:30

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτο επιθετικό

credit: AP

Δεδομένης της επικείμενης παραχώρησης του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, οι διοικούντες τον Παναθηναϊκό, είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή της ομάδας, ειδικά μετά την πρόκριση στην League Phase του Εuropa League.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «πράσινοι» εξετάσουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 23χρονου Σέρβου άσου της Μπάτσκα Τόπολα, Μίλος Πάντοβιτς.

Ο νεαρός σέντερ φορ, αγωνίζεται στην σερβική ομάδα από το καλοκαίρι του 2023, ενώ το συμβόλαιο του λήγει το 2026.

Ο Πάντοβιτς έχει ύψος 1,85μ. και έχει σημείωσει 28 γκολ κι έχει δώσει 17 ασίστ, σε 93 συμμετοχές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, αγωνίσθηκε στον Ερυθρό Αστέρα και στην Βόζντοβατς.

