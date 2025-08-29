Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και οι διοργανωτές έκαναν μία φοβερή ανάρτηση μετά το ματς με την Ιταλία.

Η τελευταία ανάρτηση για την Εθνική Ομάδα ήταν ιδιαίτερα ψαγμένη, αφού χρησιμοποίησαν ως ήχο το τραγούδι «ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση, η οποία και είναι εκτός από διάσημη τραγουδίστρια και οπαδός του μπάσκετ.

Οι φωτογραφίες δε, περιελάμβαναν εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Κώστα Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο.

