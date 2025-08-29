search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 19:32

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

29.08.2025 19:32
ethniki-new

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και οι διοργανωτές έκαναν μία φοβερή ανάρτηση μετά το ματς με την Ιταλία.

Η τελευταία ανάρτηση για την Εθνική Ομάδα ήταν ιδιαίτερα ψαγμένη, αφού χρησιμοποίησαν ως ήχο το τραγούδι «ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση, η οποία και είναι εκτός από διάσημη τραγουδίστρια και οπαδός του μπάσκετ.

Οι φωτογραφίες δε, περιελάμβαναν εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Κώστα Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Διαβάστε επίσης:

Conference League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase

Eurobasket: Ο… τυφώνας Αντετοκούνμπο «σάρωσε» την Ιταλία, στην πρεμιέρα της «εθνικής αγαπημένης» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

porsche-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της – Βίντεο με την τρελή πορεία της Porsche

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:43
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

1 / 3