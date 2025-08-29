Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket και οι διοργανωτές έκαναν μία φοβερή ανάρτηση μετά το ματς με την Ιταλία.
Η τελευταία ανάρτηση για την Εθνική Ομάδα ήταν ιδιαίτερα ψαγμένη, αφού χρησιμοποίησαν ως ήχο το τραγούδι «ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση, η οποία και είναι εκτός από διάσημη τραγουδίστρια και οπαδός του μπάσκετ.
Οι φωτογραφίες δε, περιελάμβαναν εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Κώστα Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο.
Διαβάστε επίσης:
Conference League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase
Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase
Eurobasket: Ο… τυφώνας Αντετοκούνμπο «σάρωσε» την Ιταλία, στην πρεμιέρα της «εθνικής αγαπημένης» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.