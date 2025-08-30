Ολυμπιακός: O Ποντένσε πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή του στον Πειραιά – Σε επαφή οι δύο πλευρές

Σε προχωρημένες επαφές φαίνεται ότι βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε με τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του στους ερυθρόλευκους.

Ο Πορτογάλος πιέζει την Αλ Σαμπάμπ, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, να τον αποδεσμεύσει για να γυρίσει στον Πειραιά.



Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται εκτός πλάνων της Αλ Σαμπάμπ, καθώς όπως λέγεται, δεν ήταν παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Παρασκευής με την Αλ Καλίτζ.



Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χρωστά χρήματα στους παίκτες της, με τον Ποντένσε, αν και έχει υψηλό συμβόλαιο με την Αλ Σαμπάμπ, να πιέζει τη διοίκηση του συλλόγου ώστε να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους».



Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στην αναζήτηση εξτρέμ, διαρρέει ότι η «υπόθεση Ντάνιελ Ποντένσε», έχει ανοίξει, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για να επιστρέψει ο Πορτογάλος για τρίτη φορά στην ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

EuroBasket 2025: «Δύο στα δύο» για την Σερβία στο… ρελαντί, 80-69 την Πορτογαλία

Στον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο – Αναμένεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση