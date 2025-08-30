search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 02:47
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 00:46

Ολυμπιακός: O Ποντένσε πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή του στον Πειραιά – Σε επαφή οι δύο πλευρές

30.08.2025 00:46
podense olympiakos – new

Σε προχωρημένες επαφές φαίνεται ότι βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε με τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του στους ερυθρόλευκους.

Ο Πορτογάλος πιέζει την Αλ Σαμπάμπ, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων, να τον αποδεσμεύσει για να γυρίσει στον Πειραιά.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται εκτός πλάνων της Αλ Σαμπάμπ, καθώς όπως λέγεται, δεν ήταν παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Παρασκευής με την Αλ Καλίτζ.

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χρωστά χρήματα στους παίκτες της, με τον Ποντένσε, αν και έχει υψηλό συμβόλαιο με την Αλ Σαμπάμπ, να πιέζει τη διοίκηση του συλλόγου ώστε να επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους».

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στην αναζήτηση εξτρέμ, διαρρέει ότι η «υπόθεση Ντάνιελ Ποντένσε», έχει ανοίξει, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για να επιστρέψει ο Πορτογάλος για τρίτη φορά στην ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

EuroBasket 2025: «Δύο στα δύο» για την Σερβία στο… ρελαντί, 80-69 την Πορτογαλία

Στον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο – Αναμένεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patriot
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πιθανή πώληση εξοπλισμού για τους Patriot στην Ουκρανία

podense olympiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: O Ποντένσε πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή του στον Πειραιά – Σε επαφή οι δύο πλευρές

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

putin_trump_zelensky_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

elon musk 7765- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλον Μασκ: Μήνυσε πρώην μηχανικό της xAI – Τον κατηγορεί ότι υπέκλεψε μυστικά και τα «προώθησε» στην OpenAI

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

moutsinas_ouganta
LIFESTYLE

Ο Νίκος Μουτσινάς εξερευνά την Αφρική – Η ανάρτηση από την Ουγκάντα (photos)

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

P90550959_highRes_the-all-new-bmw-m135-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα - Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 02:37
patriot
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πιθανή πώληση εξοπλισμού για τους Patriot στην Ουκρανία

podense olympiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: O Ποντένσε πιέζει την Αλ Σαμπάμπ για επιστροφή του στον Πειραιά – Σε επαφή οι δύο πλευρές

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Κορωπί – Κλειστή η λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο ένα ρεύμα

1 / 3