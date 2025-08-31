Super League: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ματς «παγίδα» για ΑΕΚ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Super League.
Για τον Παναθηναϊκό θα είναι πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα μιας και το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής είχε αναβληθεί. Απόψε αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό, ελπίζοντας να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.
Η ΑΕΚ νωρίτερα θα υποδεχτεί τον πολύ καλό Αστέρα Τρίπολης, που στην 1η αγωνιστική δέχτηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τον Ολυμπιακό για να χάσει το ματς.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον εξαιρετικό την 1η αγωνιστική Ατρόμητο, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά την 5αρα πρόκρισης κόντρα στην Ριέκα.
