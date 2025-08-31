search
31.08.2025 09:51

Super League: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ματς «παγίδα» για ΑΕΚ

panathinaikos 887- new

Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Super League.

Για τον Παναθηναϊκό θα είναι πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα μιας και το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής είχε αναβληθεί. Απόψε αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό, ελπίζοντας να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ νωρίτερα θα υποδεχτεί τον πολύ καλό Αστέρα Τρίπολης, που στην 1η αγωνιστική δέχτηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τον Ολυμπιακό για να χάσει το ματς.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον εξαιρετικό την 1η αγωνιστική Ατρόμητο, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη μετά την 5αρα πρόκρισης κόντρα στην Ριέκα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 31/8

  • 20:00 ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
  • 22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Χθες:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 6
  2. Ατρόμητος 3
  3. Παναιτωλικός 3
  4. ΑΕΚ 3
  5. Λεβαδειακός 3
  6. ΟΦΗ 3
  7. ΠΑΟΚ 3
  8. Αρης 3
  9. Κηφισιά 1
  10. Λάρισα 1
  11. Παναθηναϊκός 0
  12. Αστέρας Τρίπολης 0
  13. Πανσερραϊκός 0
  14. Βόλος 0

