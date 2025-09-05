Eurobasket 2025: Και τώρα, Ισραήλ – Η Εθνική πέρασε διά πυρός και σιδήρου την Ισπανία, η οποία δέχεται «πυρ ομαδόν»

Παρά την εικόνα Ιανού – ασταμάτητη στο α’ ημίχρονο, «βραχυκυκλωμένη» στο β’ – που παρουσίασε η Εθνική στο χθεσινό ματς με την Ισπανία, τελικά κατάφερε να κερδίσει στο… θρίλερ της Λευκωσίας και τώρα περιμένει το βράδυ της Κυριακής το Ισραήλ, στη φάση των «16».

Ο… αφηνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ) οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» στη νίκη, υποχρεώνοντας τη FIBA να γράψει ότι παραμένει «πιο τρομακτικός από ποτέ», ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στους (εμφανώς παρηκμασμένους σε σχέση με το παρελθόν, αν και πάντα επικίνδυνους) Ισπανούς, οι οποίοι μάζεψαν μπαγκάζια μετά την ήττα και δέχονται «πυρ ομαδόν» από τα ΜΜΕ της χώρας τους.

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷



Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance.



📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Για παράδειγμα, η «Marca», με τίτλο «Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της», σημείωσε ότι «στις πύλες του κλειστού “Σπύρος Κυπριανού”, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: “Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια. Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Και η «El Pais», σε πίο ήπιους τόνους, αναφέρει ότι «μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια».

In another #EuroBasket classic between 2 European powerhouses Greece survives & defeats Spain for the first time since 2013 in a major event! 🇬🇷🇪🇸 pic.twitter.com/0D7ZFpx3Hp September 4, 2025

Εν πάση περιπτώσει, το εμπόδιο των «furias rojas» ξεπεράστηκε και τώρα η Εθνική «παίρνει ανάσα» και ετοιμάζεται να μεταβεί στη Λετονία για τον νοκ άουτ αγώνα της Κυριακής (21:45) με το Ισραήλ, για τη φάση των «16». Σε περίπτωση νίκης, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρεθεί απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία, που θα κρίνει την οκτάδα.

Μάλιστα, οι πιθανές διασταυρώσεις οδηγούν σε ημιτελικό με Τουρκία, Σουηδία, Πολωνία ή Βοσνία, ενώ στον μεγάλο τελικό θα μπορούσε να βρει στο δρόμο της μία εκ των Σερβίας, Γαλλίας, Ιταλίας ή Γερμανίας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των «16»

Λιθουανία – Λετονία (61)

Γερμανία – Πορτογαλία (65)

Τουρκία – Σουηδία (63)

Σερβία – Φινλανδία (67)

Ελλάδα – Ισραήλ (62)

Πολωνία – Βοσνία (64)

Ιταλία – Σλοβενία (66)

Γαλλία – Γεωργία (68)

Προημιτελικά

W61 Λιθουανία/Λετονία – W62 Ελλάδα/Ισραήλ (69)

W63 Τουρκία/Σουηδία – W64 Πολωνία/Βοσνία (70)

W65 Γερμανία/Πορτογαλία – W66 Ιταλία/Σλοβενία (71)

W67 Σερβία/Φινλανδία – W68 Γαλλία/Γεωργία (72)

Ημιτελικά

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Τελικός

W73 – W74

