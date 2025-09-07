Το Eurobasket των εκπλήξεων: Μετά τη Σερβία, εκτός και η Γαλλία από την απίθανη Γεωργία (70-80)

Οι «βόμβες» στο Eurobasket συνεχίζονται! Μετά τον αποκλεισμό σοκ της Σερβίας από την Φινλανδία, ένα ακόμη φαβορί για βάθρο, η Γαλλία, αποκλείστηκε στην φάση των «16» από την τρομερή Γεωργία (70-80)!

Οι Γεωργιανοί θα αντιμετωπίσουν μάλιστα τη Φινλανδία στα προημιτελικά, για μια θέση στην 4αδα, όπου εκεί θα πέσουν είτε πάνω στη Γερμανία, είτε με μία εκ των Ιταλία και Σλοβενία.

Οι Τορνικέ Σενγκέλια (24π. και 8ρ.), Κέιμαρ Μπάλντγουιν (24π.) και Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι (14π., 11ρ.), καθώς και ο Γκόγκα Μπιτάτζε (8π.) του β΄ μέρους «υπέγραψαν» τη νίκη επί της «ασημένιας» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024) και στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ (2022), Γαλλίας, στην Arena Riga της Λετονίας.

Η Γεωργία, μάλιστα είχε κινδυνέψει να μείνει εκτός της νοκ άουτ φάσης των «16», αφού προκρίθηκε ως 4η του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη – δώρο της εθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας, στην 5η και τελευταία αγωνιστική, στη Λεμεσό!

Μετά την ιστορική νίκη της επί της Γαλλίας, η Γεωργία, θα βρει στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ την Φινλανδία, την Τετάρτη (10/9), στις 21:00.

Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου είχε 14 πόντους με 3/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο πάουερ φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς Γκερσόν Γιαμπουσέλε σημείωσε 12 πόντους (με 1/7 τρίποντα) και μάζεψε 3 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε συγκομιδή ο Μουχαμαντού Τζαϊτέ. Ο Τεό Μαλεντόν σημείωσε μόνο 4 πόντους με 0/3 τρίποντα.

Το ποσοστό 17% στα τρίποντα από την ομάδα του Φρεντερί Φοτού (6/36) στοίχισε στους NBAερς που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ «ταξίδεψαν» μεν με πολλές απουσίες, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα έμεναν εκτός οκτάδας… πόσο μάλλον γνωρίζοντας την ήττα από τη Γεωργία.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

H Γεωργία στάθηκε εξαιρετικά στο α΄ μέρος, για να πάει στο +1 (37-38) στο ημίχρονο. Και στην 3η περίοδο, οι Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σενγκέλια «υπέγραψαν» επιμέρους σκορ 17-20 (εύστοχος σε τρίποντο και ο Μπάλντγουιν ενώ είχε και 2/2 βολές ο Σερμαντίνι) για να ξεφύγει με +4 η Γεωργία (54-58) στο 30ό λεπτό. Μπουρτζανάτζε και Μπάλντγουιν έκαναν 5-0 σερί για τη Γεωργία με την έναρξη της 4ης περιόδου και οι «μπλε» είδαν την πλάτη των Γεωργιανών από απόσταση 9 πόντων (54-63) για πρώτη φορά. Το σερί 7-0 των «τρικολόρ» χάρη στα τρίποντα των Έλι Οκόμπο και Σταφάν Ριζασέ έφεραν στο -2 (61-63) τη Γαλλία, αλλά ο Τορνικε Σενγκέλια θα ευστοχούσε σε δύο… μεγάλα τρίποντα για το 68-71, 2:45΄΄ πριν τη λήξη. Το 70-74 δια χειρός Τζέιλεν Χόαρντ ήταν η τελευταί φορά που η Γαλλία διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης. Σενγκέλια, Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι (οι δύο τελευταίοι… καρφώνοντας δυνατά) έστειλαν τη Γεωργία στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του κόσμου (70-80).

Διαιτητές: Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Μπάκι (Τουρκία), Βελίκοφ (Βουλγαρία)

ΓΑΛΛΙΑ (Φρεντερίκ Φουτό): Φρανσίσκο 14 (3), Οκόμπο 9 (1), Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (1), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4, Τζαϊτέ 10, Ριζασέ 7 (1), Χόαρντ 8, Κουλιμπαλί

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (2), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (3), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (3), Οτσχικίτζε

