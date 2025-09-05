search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

05.09.2025 23:35

Μουντιάλ 2026: Πεντάστερη πρεμιέρα της Ελλάδας στα προκριματικά, 5-1 τη Λευκορωσία με 5 διαφορετικούς σκόρερ (Videos)

05.09.2025 23:35
ellas leykorwsia

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η εθνική ομάδα νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄). Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο. Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.

Τα γκολ

72΄ Γκολ για την Λευκορωσία που μειώνει σε 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπακόφσκι. Ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε το VAR σφύριξε την εσχάτη των ποινών σε χέρι του Μπακασέτα.

63΄ Γκολ και ο Τζόλης με την ασιστ να την βγάζει ο Παυλίδης, 5-0 η Ελλάδα. Η Εθνική έχει βρει δίχτυα με 5 διαφορετικούς σκόρερ.

36′ Γκολ 4-0 η Εθνική με κεφαλιά του Κουρμπέλη

21′ Γκολ 3-0 η Εθνική με σουτ του Μπακασέτα

17′ Γκολ 2-0 η Εθνική με τον κεφαλιά του Παυλίδη

3′ Γκολ 1-0 η Εθνική με τον Καρέτσα

Οι 11άδες

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς, Πέτσεριν, Πίγκας, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Κοβάλεβ, Γκρόμικο, Έμπονχ, Μεϊνιτσένκο.

