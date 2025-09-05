Εθνική ποδοσφαίρου: Τα τρομερά μωρά του Γιοβάνοβιτς στο δρόμο για το Mουντιάλ 2026 – Πρεμιέρα απόψε με τη Λευκορωσία  

Με ένα ρόστερ, στο οποίο περιλαμβάνονται 16 «ξενιτεμένοι» ποδοσφαιριστές, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγωνίζονται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινά απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, κόντρα στη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», την προσπάθεια να προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026.

Πρόκειται για μία υπερταλαντούχα γενιά, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει συγκροτήσει ένα νεανικό σύνολο γεμάτο υποσχέσεις για μεγάλες διακρίσεις.

Όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και άμεσα.

Σε πέντε χώρες οι διεθνείς μας

Είναι ενδεικτικό ότι ούτε σε μία, ούτε σε δυο, ούτε σε τρεις αλλά σε πέντε διαφορετικές χώρες (δέκα μαζί με την Ελλάδα) αγωνίζονται οι Έλληνες διεθνείς, σε ακόμα μια απόδειξη του πόσο έχει ανοίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο έξω από τα σύνορά του.

Στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, την Premier League, αγωνίζεται ο Ντίνος Μαυροπάνος με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ, ενώ ο δεύτερος μεγάλος πρωταγωνιστής στην Αγγλία, ο Θοδωρής Βλαχοδήμος, πήρε μεταγραφή στη Νότιγχαμ και τη ζεσταίνει.

Στο Καμπιονάτο της Ιταλίας αγωνίζονται Έλληνες (Μανδάς στη Λάτσιο, Τσιμίκας στη Ρόμα, Δουβίκας στην Κάλιαρι), ενώ στη Γερμανία και την Bundesliga συναντά κανείς τον Κουλιαράκη (Βόλφσμπουργκ) και τον Γιαννούλη στην Αουγσκμπουργκ.

Στη Δανία με την Κοπεγχάγη παίζει ο Χατζηδιάκος, Στην Τσεχία και την Σλάβια Πράγας ο Ζαφείρης, στο Βέλγιο ο Τζόλης (Μπριζ) και ο Καρέτσας (Γκενκ).

Μετά τον Παυλίδη της Μπενφίκα, παίζουν οι Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης στην Σπόρτινγκ.

Στη Σαουδική Αραβία παίζουν οι Γιώργος Μασούρας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης στην Αλ Καλίτζ

Ο δρόμος προς το Μουντιάλ

Η «γαλανόλευκη» υποδέχεται (21:45, Alpha) σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.

Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Λευκορωσία, ενώ την προσεχή Δευτέρα (8/9) θα φιλοξενήσει τη Δανία στο φαληρικό γήπεδο και ασφαλώς ο στόχος είναι να προστατέψει το «κάστρο» της και να κάνει το 2/2.

Ώστε να στείλει από νωρίς το μήνυμα ότι είναι το αφεντικό του γκρουπ.

Στον όμιλο της γαλανόλευκης είναι επίσης και η Σκωτία, με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τα νοκ άουτ του Μαρτίου, μέσω των οποίων ανέβηκε στη League A του Nations League. Παράλληλα, η Ελλάδα θέλει να δώσει συνέχεια στην ανοδική πορεία την οποία έχει.

3ος όμιλος

1η αγωνιστική (5/9)

Ελλάδα-Λευκορωσία (21:45)

Δανία-Σκωτία (21:45)

Επόμενη αγωνιστική (8/9)

Ελλάδα-Δανία (21:45)

Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι των 12ων ομίλων στην ευρωπαϊκή ζώνη σφραγίζουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Οι δεύτεροι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ των ομάδων ματς, καθώς πρόκειται για διοργάνωση FIFA.

Δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση και έπειτα οι περισσότερα βαθμοί στα μεταξύ τους ματς, ενώ ακολούθως η καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς, η βαθμολογία Fair play. Ειδάλλως θα γίνει κλήρωση.

Η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Η αποστολή της Λευκορωσίας

Τερματοφύλακες: Παβλιουτσένκο, Ιγκνατόβιτς, Λαπούχοβ

Αμυντικοί: Μαρτινόβιτς, Πετσένιν, Βολκόβ, Καρπόβιτς, Μαλκέβιτς, Ζαμπέλιν, Πίγκας, Παρχομένκο, Καλίνιν

Μέσοι: Εμπόνγκ, Γιαμπλόνσκι, Κορζούν, Γκρομκό, Ν. Ντεμτσένκο, Μ. Μιάκις

Επιθετικοί: Κοβαλιόβ, Μπαρκόβσκι, Μελνιτσένκο, Μαλασέβιτς, Πάσεβιτς

Οι ενδεκάδες με τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον αγώνα οι ομάδες

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης – Παυλίδης

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Πετσένιν – Γκρομκό, Εμπόνγκ, Κοβάλεφ, Μιάκις, Κορζούν – Μελνιτσένκο

Διαιτητής: Τζάρεντ Γκίλετ (Αυστραλία)

Βοηθοί: Σίμον Μπένετ (Αγγλία), Ντάνιελ Ρομπάθαν (Αγγλία)

4ος Διαιτητής: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)

VAR: Τζον Μπρουκς (Αγγλία), AVAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)

Διαβάστε επίσης

Ο θρύλος του τένις Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

EuroBasket 2025: Αήττητη στους «16» η Γερμανία και τώρα Πορτογαλία – Τρίτη η Λετονία

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»