ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 18:13
05.09.2025 16:46

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών στο Τόκιο – Πότε διεξάγονται οι τελικοί Τεντόγλου, Καραλή

Εννέα ημέρες με πλούσιο αγωνιστικό θέαμα αναμένεται να έχουμε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Η διοργάνωση ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο όπου πριν από πριν από τέσσερα χρόνια είχε φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ελλάδα θα λάβει μέρος στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Ολυμπιονίκες Μίλτος ΤεντόγλουΕμμανουήλ Καραλής και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελίνα Τζένγκο

Από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής ευνοήθηκε ο Δημήτρης Παυλίδης. Ο πρωταθλητής της δισκοβολίας ήταν πρώτος επιλαχών, αλλά κέρδισε την τελευταία στιγμή το εισιτήριο και θα λάβει μέρος στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του. Νωρίτερα στη σεζόν ήταν 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

Τα νέα ήταν ευχάριστα και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, μετά τα 200 και στα 100 μέτρα, αν και την τελευταία μέρα επίτευξης των ορίων ήταν οχτώ θέσεις πάνω από την 48η.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα ξεκινήσει με τον προκριματικό του μήκους στις 15 Σεπτεμβρίου και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 17 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 14:50

Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχίζει στον προκριματικό της 13ης Σεπτεμβρίου και ο τελικός του θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 14:10

Η Ελίνα Τζένγκο αρχίζει στις 19 Σεπτεμβρίου στον προκριματικό του ακοντισμού και ο τελικός θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου (15:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις ελληνικές συμμετοχές (σε ώρες Ελλάδας)

1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα
02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ 
02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ 
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός 
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός 
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου 
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός 
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ 
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα  
02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη 
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός 

Απογευματινό πρόγραμμα 
12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός 
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ 
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός 
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός 
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός 
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα
02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης 
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου 
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης 
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα
13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου 
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός 
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα 
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός 
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός 
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου 
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός 
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός 
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα -18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα
13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν 
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός 
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο 
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο 
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο 
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο 
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα 
01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης 
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο 
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο 
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο 

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο 
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός 
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο 
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα 
03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο 
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα 
11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

