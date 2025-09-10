EuroBasket 2025 – «Καρφί» Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει ότι εκτελεί λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ»

Το «καρφί» του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πέταξε ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του ενόψει του ημιτελικού κόντρα στην Εθνική μας ομάδα, για το EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο τούρκος προπονητής σχολίασε την αναφορά του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη, στις λίγες βολές που εκτελεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέγοντας πως «εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν».

Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Βασίλη Σπανούλη, ενώ αναφέρθηκε και στους έλληνες παίκτες που έχει στον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα: «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην Euroleague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».

Για τον Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ακούστε, ο Γιάννης, ούτως ή άλλως μπορεί να τα καταφέρει. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τον Γιάννη, θα επικεντρωθούμε στο να φτιάξουμε την κανονική μας άμυνα. Θα σκεφτούμε τι είδους αναμέτρηση θα κάνουμε. Και επίσης, μου αρέσει να λέω ότι ο Σπανούλης τώρα όχι μόνο είναι ένας τεχνικά καλός προπονητής, αλλά είναι και ψυχικά, είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν μιλούσαμε πολύ μαζί του. Νομίζω ότι έμαθε και κάποια νοητική στρατηγική από εμάς. Ή ήταν κάπως έτσι. Είδα ότι αναφέρθηκε στις ελεύθερες βολές. Αν συγκρίνουμε με τους Ντόντσιτς, Σενγκούν και Γιόκιτς. Και είδα ότι χθες εναντίον της Λιθουανίας σούταρε 16 βολές. Τόσο έξυπνη κίνηση. Εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν. Το μπάσκετ του NBA και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση, στις διεισδύσεις. Επίθεση, επίθεση. Και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος γι’ αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό».

Για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει: «Δεν υπάρχει προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο γήπεδο. Αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία. Μερικές φορές είναι λίγο άσχημα για την απόδοσή του. Ελπίζω να μην είναι στην σπουδαία του μέρα. Αλλά για μένα ο Σλούκας είναι ο καλύτερος point guard στην Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Για πρώτη φορά στα ημιτελικά η Φινλανδία – «Πάτησε» 93-79 την Γεωργία

EuroLeague: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που φέρνει το F4 26 στην Αθήνα – Airball από Ολυμπιακό, τα κατά και οι αποχές

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας