Το «μυστικό» της επιτυχίας της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket και ο ρόλος του Αντετοκούνμπο

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο βασικό στοιχείο που η εθνική ομάδα κάνει την διαφορά στο Eurobasket, ανέλυσε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος.

Σε ένα ποστάρισμά του στα σόσιαλ, επεσήμανε πως η εθνική ομάδα σουτάρει με ποσοστό 80-85% σε φάσεις αιφνιδιασμού, σε αντίθεση με τον μέσο όρο που είναι περίπου στο 60%. Με άλλα λόγια βάζουμε καλάθια σε 4 από τις 5 επιθέσεις, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν 3/5.

Πού οφείλεται αυτό; Προφανώς στην ευστοχία, αλλά και στα… ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οπως επισημαίνει σε άλλο βίντεο που ανέβασε πριν λίγες ημέρες, η εθνική έχει εξαιρετικούς αιφνιδιασμούς όταν ο Γιάννης μαζεύει το ριμπάουντ και ξεκινά την επίθεση απέναντι σε ανοργάνωτη αντίπαλη άμυνα. Ο διασκελισμός του ισοπεδώνει τους αντιπάλους που δεν προλαβαίνουν να έχουν σωστές επιστροφές και έτσι είτε δέχονται καλάθι, είτε τον σταματούν με φάουλ. Βέβαια, όταν τον προλαβαίνουν συνήθως βρίσκει παίκτη αμαρκάριστο έξω από την γραμμή του τριπόντου όπου κι εκεί δεν τα πάμε άσχημα.

Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική, σουτάρουμε εξαιρετικά ποσοστά κάτω από τη ρακέτα (62%), που είναι το τρίτο καλύτερο ποσοστό στην διοργάνωση.

Το… πρόβλημα που λέγεται Τουρκία

To… δύσκολο απέναντι στη Τουρκία βέβαια, είναι ότι οι Τούρκοι είναι η κορυφαία ομάδα στην διοργάνωση σε επιθετικά ριμπάουντ (εκεί όπου… πονάει η εθνική μας) και η κορυφαία ομάδα σε: ποσοστά τριπόντων, διπόντων και 3η σε πόντους συνολικά. Επίσης, έχουν καλές επιστροφές και μία από τις κορυφαίες άμυνες (4η) στην διοργάνωση καθώς δέχονται μόλις 73,6 πόντους.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε πρώην πρόεδρος της Παλέρμο

Εurobasket 2025: Με ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία προκρίθηκε στα ημιτελικά – Επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας

EuroBasket 2025 – «Καρφί» Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει ότι εκτελεί λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ»