12.09.2025 17:12

Γερμανία – Φινλανδία – Live ο ημιτελικός του EuroBasket 2025 (2η περίοδος)

12.09.2025 17:12
Η ώρα των μεγάλων αναμετρήσεων έφτασε στο EuroBasket 2025, με τα ημιτελικά να καθορίζουν ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο. Στο πρώτο μεγάλο ραντεβού της Παρασκευής (12/9, 17:00), η αήττητη Γερμανία αντιμετωπίζει ξανά τη Φινλανδία, σε μια επανάληψη του αγώνα της φάσης των ομίλων στο Τάμπερε.

Η ομάδα του Ντένις Σρέντερ φαντάζει το απόλυτο φαβορί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να διαγράψει τους Σκανδιναβούς του Λάουρι Μάρκανεν. Οι δυο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στη φάση των ομίλων, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να επικρατούν (91-61) στο Τάμπερε.

Live η εξέλιξη του σκορ

Σε εξέλιξη η 2η περίοδος

ΤΕΛΟΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 30-26 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Γερμανία: 8/15 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ (6 αμυντικά – 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 5 φάουλ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Φινλανδία: 6/8νδίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά – 1 επιθετικό), 6 ασίστ, 4 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

