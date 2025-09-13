search
13.09.2025 07:29

EuroBasket 2025: Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο (Video)

13.09.2025 07:29
ethniki_basket

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο, κόσμος περίμενε τους διεθνείς για να τους υποδεχτεί και τους χειροκρότησε για την μέχρι τώρα προσπάθειά τους.

Πηγή: gazzetta.gr

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Εφιάλτης έγινε το όνειρο, αγνώριστη η εθνική – Την Κυριακή η μάχη με Φινλανδία για το χάλκινο

