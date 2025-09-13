Eurobasket 2025: Ο Ερντογάν μίλησε με τον Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εργκίν Αταμάν είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη νίκη της Εθνικής Ομάδας στον ημιτελικό του EuroBasket 2025.
Ο τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, Οσμάν Ασκίν Μπακ, ο οποίος βρισκόταν στα αποδυτήρια μαζί με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Χινταγιέτ Τούρκογλου.
Ο τούρκος υπουργός παρέδωσε το τηλέφωνο στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εργκίν Αταμάν.
Κατά τη συνομιλία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη την ομάδα με τα εξής λόγια: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου σε εσένα, στον Χινταγιέτ Τούρκογλου και σε όλους τους αθλητές για τη χαρά που μας προσφέρατε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ, να ζήσετε πολλά χρόνια».
«Ο τελικός είναι απέναντι στη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής. Θεού θέλοντος, θα νικήσουμε και εκεί. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί», απάντησε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας, ευχαριστώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας, οι διεθνείς μπάσκετμπολίστες χειροκρότησαν για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον Πρόεδρο της χώρας για τα συγχαρητήριά του.
Νωρίτερα, ο τούρκος πρόεδρος σε ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας.
«Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά», έγραψε χαρακτηριστικά.
