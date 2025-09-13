search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 17:47
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

13.09.2025 15:54

EuroBasket 2025: Οργή της ΕΟΚ για το «No mercy» των τούρκων – Ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση

13.09.2025 15:54
osman

Σε επίσημη διαμαρτυρία προς την Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μετά την ανάρτηση της τουρκικής ομάδας στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media.

Το εν λόγω post περιελάμβανε φωτογραφία από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Τσεντί Όσμαν να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από κάτω, σε στάση που τον δείχνει να «προσεύχεται», με τη φράση «χωρίς οίκτο» («no mercy»).

Η ΕΟΚ αντέδρασε άμεσα, καταθέτοντας επίσημη διαμαρτυρία και προς τη FIBA.

Σε απάντηση, η τουρκική πλευρά απέσυρε την επίμαχη ανάρτηση και προχώρησε σε επίσημη συγγνώμη, δηλώνοντας ότι η δημοσίευση έγινε χωρίς την έγκριση ή την επίσημη γνώση των υπευθύνων της.

«Έκλεισε τα σχόλια» ο Σενγκούν

Στο μεταξύ αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο μεγάλος αστέρας της Εθνικης Τουρκίας και άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα, γράφοντας: «σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», φράση που εκλήφθηκε από πολλούς – εντελώς λανθασμένα όμως – ως αναφορά στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922.

Στην πραγματικότητα ο σταρ του NBA αναφερόταν σε ένα ερωτικό τραγούδι, που είναι αγαπημένο στη χώρα του και ουσιαστικά εκφράζει τη διάθεση φυγής και απόλαυσης μετά από μία δύσκολη δοκιμασία.

Η κίνηση του νεαρού σέντερ των Χιούστον Ρόκετς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο στους έλληνες οπαδούς.

Θέλοντας να εξομαλύνουν την κατάσταση, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισαν τελικά να απενεργοποιήσουν τα σχόλια της σχετικής ανάρτησης.

