13.09.2025 00:12

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

13.09.2025 00:12
ataman 7765- new

Τον αρχιτέκτονα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, που την οδήγησε στο τελικό, τον Εργκίν Αταμάν, αποθέωσε η FIBA μετά τον αγώνα με την Ελλάδα, στον οποίο η Τουρκία κυριάρχησε με το επιβλητικό 68-94.

Ο κόουτς του Παναθηναϊκού έχει κατακτήσει 3 φορές την Euroleague και πλέον είναι έτοιμος να διεκδικήσει το Eurobasket με την Τουρκία. Μία ομάδα που είχε να κάνει επιτυχία από το 2010, στο Παγκόσμιο που έγινε στη χώρα τους. Το 2001 πάλι στην Τουρκία ήταν το τελευταίο μετάλλιο σε Eurobasket.

Μετά από 24 χρόνια ο Αταμάν τα κατάφερε και η FIBA αναγνώρισε το φοβερό του αμυντικό σχέδιο απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

H FIBA έγραψε: «Είναι επίσημο πλέον, ο Αταμάν είναι ιδιοφυΐα».

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Εφιάλτης έγινε το όνειρο, αγνώριστη η εθνική – Την Κυριακή η μάχη με Φινλανδία για το χάλκινο

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

