Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Μία ελληνική συμμετοχή και τα μάτια στα… 100 μέτρα

Με μοναδική ελληνική συμμετοχή αυτή της Σταματίας Σκαρβέλη, ξεκινά τα ξημερώματα η 2η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο.
Η Σκαρβέλη θα αγωνιστεί στο β’ γκρουπ του προκριματικού της σφυροβολίας, ευελπιστώντας να καταφέρει να μπει στις 12 του τελικού.
Ο προκριματικός θα γίνει στις 04:45 ώρα Ελλάδος, με την Ελληνίδα ρίπτρια να χρειάζεται είτε να είναι στις 12 κορυφαίες του προκριματικού, είτε να πιάσει το όριο πρόκρισης που είναι στα 74,00μ. Φέτος έχει ρίξει 71,95μ. Πρέπει να βελτιώσει την επίδοσή της για να έχει πιθανότητες να μπει στον τελικό.
Κατά τα άλλα, το αυριανό (14/9) πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι τελικούς. Εναν το πρωί στον μαραθώνιο γυναικών και πέντε το απόγευμα όπου ξεχωρίζουν οι δύο τελικοί στα 100 μέτρα ανδρών και γυναικών, αλλά και αυτός του μήκους γυναικών.
Μετάλλια κρίνονται και στα 10.000μ. ανδρών και την δισκοβολία γυναικών.
Πρωινό πρόγραμμα
Απογευματινό πρόγραμμα
