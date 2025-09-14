Σαρλίζ Θερόν: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της – Πώς μπήκε στο σπίτι της ο δράστης

Μετά την Τρέισι Έλις Ρος και τον Μπραντ Πιτ, ήρθε η σειρά της Σαρλίζ Θερόν.

Η ηθοποιός έπεσε θύμα της εγκληματικότητας, που βρίσκεται σε έξαρση στο Λος Άντζελες. Άγνωστος μπήκε στην αυλή του σπιτιού της από μια ανοιχτή πύλη και έκλεψε το αυτοκίνητό της.

Όπως μετέδωσαν πηγές του αστυνομικού τμήματος Λος Άντζελες (LAPD), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Charlize Theron's car is STOLEN from her home as she's latest star caught up in LA crime spree https://t.co/v52TLygU7T — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2025

Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και το έκλεψε.

Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο μάρκας BMW στη διάρκεια έρευνας για ύποπτο όχημα.

Η διάσημη ηθοποιός είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

Λάκης Λαζόπουλος: Σήμερα 200 “γέροι” κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα

Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»