search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 09:02

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας – Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

14.09.2025 09:02
peripoliko_mnew

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός νταλίκας, που δέχτηκε πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της πόλης, όπου το θύμα δέχτηκε 2 με 3 πισώπλατα μαχαιρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάλληλος ξενοδοχείου διαπληκτίστηκε με τον τούρκο οδηγό νταλίκας πριν από την επίθεση.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου, που παραμένουν συγκεχυμένες, αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι

«Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ

Καιρός: Το καλοκαιρινό… mood συνεχίζεται παρά την μικρή πτώση θερμοκρασίας – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazopoulos_mega_new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Σήμερα 200 “γέροι” κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας – Σώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

mystreet_mitsotakis_2708_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 10:59
lazopoulos_mega_new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Σήμερα 200 “γέροι” κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας – Σώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

1 / 3