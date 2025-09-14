Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι

Φωτιά εκδηλώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9), σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριώροφου κτηρίου, στο Αιγάλεω.

Στην οδό Αγίου Γερασίμου, έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι από την ταράτσα του κτηρίου, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του δήμου Αιγάλεω. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2025 Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

