Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι

Φωτιά εκδηλώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9), σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριώροφου κτηρίου, στο Αιγάλεω.
Στην οδό Αγίου Γερασίμου, έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι από την ταράτσα του κτηρίου, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
